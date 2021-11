बहुसंख्यकवाद से बचाता है हमारा संविधान, लेकिन मुस्लिम-दलित के साथ धोखा हुआ: ओवैसी

संविधान दिवस के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है. लेकिन इस खास दिन पर विपक्ष ने अपनी एकजुटता दिखाते हुए संविधान दिवस के तमाम कार्यक्रमों का बहिष्कार कर दिया है. कांग्रेस से लेकर लेफ्ट तक, शिवसेना से लेकर बसपा तक, कई पार्टियों ने इन कार्यक्रमों से किनारा कर लिया है.

संविधान दिवस पर ओवैसी का बड़ा बयान

अब संविधान दिवस के मौके पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने एक तरफ देश के संविधान को सभी की रक्षा करने वाला बताया है तो वहीं इस बात का भी जिक्र कर दिया कि कई मामलों में देश के मुस्लिम और दलित समुदाय संग अन्याय होता है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 26 नवंबर, 1949 को हमारे बुजुर्गों ने हमे संविधान का तोहफा दिया था. ये वो सपना था जो हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए देखा था. इस संविधान ने ही हमे ना सिर्फ कई ज्यादतियों से सुरक्षित रखा, बल्कि बहुसंख्यकवाद से भी बचाया.

On Nov 26 1949, our elders adopted Indian #Constitution. Constitution is a documentation of dreams that our elders saw for us. It replaced rule by men with rule of law. For the first time, a formal text not only protected us from state excesses, but also from majoritarianism 1/2 pic.twitter.com/ZHODkpzwwz