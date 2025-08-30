मेघालय में असम पुलिस का कांस्टेबल गिरफ्तार, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप

मेघालय के री-भोई जिले से एक गंभीर मामला सामने आया है, जिसने पूरे क्षेत्र की कानून-व्यवस्था और पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि असम पुलिस का एक कांस्टेबल 27 अगस्त को माव्लासनाई चौकी क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया. घटना सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने इसकी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की.

जांच के दौरान पता चला कि आरोपी घटना के बाद असम भाग गया था. पुलिस टीम ने 28 अगस्त को असम के लुमडिंग से आरोपी को गिरफ्तार किया और उसी दिन नोंगपोह लाकर केस दर्ज किया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी भी खुद निगरानी कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: जंगल में नाबालिग युवती से रेप की कोशिश, गांव वालों पकड़कर बुरी तरह पीटा, VIDEO

पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस मामले में तेजी से जांच की जाएगी और जल्द ही चार्जशीट अदालत में दाखिल की जाएगी. अधिकारियों के अनुसार, विशेष ध्यान इस बात पर रहेगा कि मुकदमा जल्द से जल्द पूरा हो और पीड़िता को न्याय मिल सके. साथ ही, पीड़िता को कानून के तहत मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

Advertisement

यह घटना न केवल स्थानीय समुदाय को हिलाकर रख देने वाली है, बल्कि पुलिस विभाग की साख पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि आरोपी खुद कानून-व्यवस्था का जिम्मेदार सिपाही था. अब देखना यह होगा कि ट्रायल कितनी तेजी से आगे बढ़ता है और दोषी को कितनी कड़ी सजा मिलती है.

---- समाप्त ----