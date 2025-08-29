scorecardresearch
 

जंगल में नाबालिग युवती से रेप की कोशिश, गांव वालों पकड़कर बुरी तरह पीटा, VIDEO

यूपी के मुजफ्फरनगर से एक डरा देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ और रेप के प्रयास को रोका गया. दो मनचले जंगल के रास्ते युवती के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहे थे जब गांव वालों ने उसे बचाया.

नाबालिग से रेप की कोशिश करने वाले युवकों की पिटाई (Photo: ITG)
नाबालिग से रेप की कोशिश करने वाले युवकों की पिटाई (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में दो मनचलों की जान उस समय आफत में आ गई जब उन्होंने जंगल के रास्ते एक नाबालिक युवती के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार करने का प्रयास किया.

बस फिर क्या था युवती के चिल्लाने की आवाज सुन मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. इसके बाद ग्रामीणों ने दोनों मनचलों की जमकर धुनाई की. इस दौरान किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्या अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.

इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने ले आई. यहां पर दोनों आरोपी हाथ जोड़कर अपने किए की माफी मांगते नजर आए. दरसअल घटना भोपा थाना क्षेत्र के बाकर नगर गांव की है जहां गुरुवार को दो मनचले युवकों नईम और आजम ने जंगल के रास्ते एक नाबालिक युवती के साथ छेड़छाड़ कर बलात्कार करने का प्रयास किया था.

इस दौरान युवती के चिल्लाने की आवाज सुन ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को पकड़ लिया और उनकी जमकर धुनाई की. इस दौरान किसी व्यक्ति ने ये पूरा वाक्या जहां अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया तो वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया. थाने पहुंच कर दोनों आरोपी हाथ जोड़कर पुलिस के सामने अपने किए की माफी मांगते नजर आए.

आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में पीड़िता की मां की शिकायत पर दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 76 BNS और 7/8 पोक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

