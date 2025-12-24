scorecardresearch
 
महाठग सुकेश ने जैकलीन को क्रिसमस पर 'गिफ्ट' किया आलीशान बंगला! बोला- इसे देख ट्रंप को भी जलन होगी

महाठग सुकेश ने क्रिसमस के मौके पर जैकलीन को बधाई देते हुए अमेरिका के पॉश इलाके बेवर्ली हिल्स में एक आलीशान बंगला गिफ्ट करने का दावा किया है. सुकेश ने लेटर में अफसोस जताते हुए कहा कि वह जैकलीन के सामने मौजूद नहीं है और इस खास तोहफे को देते समय उनकी मुस्कान को नहीं देख पा रहा है.

सुकेश इससे पहले भी कई मौकों पर जैकलीन को जेल से पत्र लिखता रहा है. (File Photos- ITG)
करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने एक बार फिर बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को चिट्ठी लिखकर चर्चा बटोर ली है. क्रिसमस के मौके पर सुकेश ने जैकलीन को बधाई देते हुए अमेरिका के पॉश इलाके बेवर्ली हिल्स में एक आलीशान बंगला गिफ्ट करने का दावा किया है, जिसे उसने 'लव नेस्ट' नाम दिया है.

सुकेश ने लेटर में लिखा, "Wish you a Merry Christmas Baby. यह वह त्योहार है जो मुझे हमेशा तुम्हारे साथ बिताए खास पलों और यादगार अनुभवों और तुम्हारे लिए मेरे पागलपन भरे प्यार की याद दिलाता है, जो हमेशा सच में यादगार होता है."

सुकेश ने लेटर में अफसोस जताते हुए कहा कि वह जैकलीन के सामने मौजूद नहीं है और इस खास तोहफे को देते समय उनकी मुस्कान को नहीं देख पा रहा है.

कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे सुकेश ने लिखा, "मुझे दुख है कि मैं इस खास दिन पर तुम्हारा तोहफा देते समय तुम्हारी 'बनी स्माइल' नहीं देख पा रहा हूं. बेबी, इस शानदार, गौरवशाली दिन पर मैं तुम्हें 'द लव नेस्ट' पेश करता हूं, तुम्हारा नया, हमारा नया घर बेवर्ली हिल्स में."

19-होल गोल्फ कोर्स का भी दावा

सुकेश ने आगे कहा, "हां माई लव, वही घर जो मैंने तुम्हारे और हमारे लिए बनाया था, जिसके बारे में तुम्हें लगा था कि वह पूरा नहीं होगा. बेबी, मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए घर पूरा कर लिया है और आज इस क्रिसमस के दिन तुम्हें दे रहा हूं. यह हमारे पहले से प्लान किए गए घर से बड़ा और बेहतर है."

सुकेश ने फर्नांडीज को लिखे लेटर में दावा करते हुए यह भी कहा कि हमारे घर के चारों ओर हमारा अपना 19 होल का गोल्फ कोर्स है.

सुकेश ने मजाकिया अंदाज में इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रसिद्ध 'मार-ए-लागो' रिसॉर्ट से की. उसने कहा, "बेबी, यह पूरे अमेरिका में अपनी तरह का एक ही है। मुझे यकीन है, मजाक में कहूं तो हमारा लव नेस्ट हमारे भाई DT (डोनाल्ड ट्रंप) के मार-ए-लागो को भी जलन महसूस करवाएगा."

पहले भी जैकलीन को लेटर लिखता रहा है महाठग

सुकेश चंद्रशेखर इससे पहले भी होली, ईस्टर और अपने जन्मदिन जैसे विभिन्न मौकों पर जैकलीन को जेल से पत्र लिखता रहा है. हालांकि, जैकलीन फर्नांडीज ने इन पत्रों पर कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में याचिका दायर कर सुकेश द्वारा उन्हें बार-बार पत्र भेजने और मानसिक रूप से परेशान करने पर रोक लगाने की मांग की थी.

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुकेश से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन को सह-आरोपी बनाया है. ED ने आरोप लगाया है कि सुकेश के आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी होने के बावजूद, वह उससे 7 करोड़ रुपये के महंगे तोहफे, जैसे गहने, कपड़े, गाड़ियां और दूसरी चीज़ें लेती रहीं. हालांकि जैकलीन ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि उसे उसके आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

(रिपोर्ट- नितिन के सिंह)

---- समाप्त ----
