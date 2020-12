श्रीनिवास बी.वी. बने यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, सोनिया गांधी ने लगाई मुहर

कांग्रेस में जल्द ही होने वाले अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले संगठन में बदलाव होने लगे हैं. बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर श्रीनिवास बी.वी. की नियुक्ति की. इससे पहले श्रीनिवास बी.वी. को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन अब पूरी जिम्मेदारी सौंप दी गई है.



इस नियुक्ति के बाद यूथ कांग्रेस की ओर से ट्वीट कर लिखा गया है कि वो लीडर जो सभी को प्रेरणा देते हैं. श्रीनिवास को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के लिए बधाई, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का हमपर विश्वास जताने के लिए शुक्रिया.

The leader who inspires all!



Hearty congratulations Shri @srinivasiyc ji on being appointed the President of IYC.



We sincerely thank Congress President Smt Sonia Gandhi ji, our Leader Shri @RahulGandhi ji for believing in us. pic.twitter.com/BcLiy1oUnh