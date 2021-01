CWC: कांग्रेस को 21 जून तक मिल जाएगा नया अध्यक्ष, किसानों पर आंदोलन तेज करने का भी फैसला

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में शुक्रवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई. पार्टी की ओर से एक बार फिर कृषि कानून के मसले पर देशव्यापी आंदोलन की तैयारी की गई है. बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें इसकी जानकारी दी गई.



संगठन चुनाव को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 21 जून तक कांग्रेस पार्टी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा. इसी बैठक में तय हुआ है कि मई तक कांग्रेस के संगठन चुनाव हर स्तर पर करवाए जाएंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला बोले कि कांग्रेस नेताओं की ओर से अपील की गई है कि विधानसभा चुनाव के बाद ही अध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाए, जिसके बाद निर्णय लिया गया है.

कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा को लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ तो रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ये हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं, कोई बागी नहीं हैं. सभी ने मिलकर ही अध्यक्ष के चुनाव को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया था.

LIVE: Congress Working Committee Briefing by Shri @kcvenugopalmp and Shri @rssurjewala at AICC HQ https://t.co/XCDFopcmUn