scorecardresearch
 

Feedback

दो प्रदेश, दो सीटें, 12 हजार वोटों का 'फर्जीवाड़ा'... EC पर राहुल ने फोड़ा नया बम

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के मजबूत बूथों के 6018 मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई. उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरों की रक्षा करने का भी आरोप लगाया.

Advertisement
X
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया 'वोट चोरी' में मदद करने का आरोप (Photo: X/INC/Screengrab)
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाया 'वोट चोरी' में मदद करने का आरोप (Photo: X/INC/Screengrab)

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया था कि वे वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल ने कहा कि हाइड्रोजन बम आ रहा है. राहुल गांधी ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के दो निर्वाचन क्षेत्रों में वोट चोरी होने का दावा किया. उन्होंने कहा, "कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में 6018 वोटर्स के नाम डिलीट करने की कोशिश की गई. वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबर्स का प्रयोग किया गया. उन्होंने कहा कि वोट डिलीट किया जाता है, तो विपक्ष को टारगेट किया जाता है. जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है, वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है."

राहुल गांधी ने कहा, "कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र में वोट चोरी पकड़ी गई. पता लगाया गया कि वोटर को किसने डिलीट किया, तो पता चला कि पड़ोसी ने वोटर को डिलीट किया. कोई न कोई किसी ने अलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमेटिकली ऑर्गनाइज तरीके से किया. पता लगा कि फाइलिंग ऑनलाइन हो रही है."

उन्होंने आगे कहा कि वोटर्स के नाम डिलीट करने के लिए मोबाइल नंबर दूसरे राज्य के प्रयोग में लाए जा रहे हैं, वो कर्नाटक के नहीं थे. नंबर पर फोन करने पर रिप्लाई नहीं आता है.

सम्बंधित ख़बरें

Rahul Gandhis Hydrogen Bomb | Accusations of Vote Theft
राहुल गांधी का 'हाइड्रोजन बम', चुनाव या कुछ और धमाका? 
Rahuls hydrogen bomb today, major revelation on vote theft?
राहुल का 'हाइड्रोजन बम' आज, वोट चोरी पर होगा खुलासा? 
congress rahul gandhi vote chori controversy
हरियाणा या वाराणसी... राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' से क्या निकलेगा? 
राहुल गांधी को सम्मान देने के मामले में SGPC ने कहा कि कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई (Photo: PTI)
राहुल गांधी का गुरुद्वारे में सम्मान... 'मर्यादा' तोड़ने के लिए दो कर्मचारी सस्पेंड 
राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार
'ये बम भी फुस्स...', वोट चोरी के राहुल गांधी के नए आरोपों को BJP ने बताया पानी का गुब्बारा 

'एक सिस्टम, दो राज्य...'

राहुल गांधी ने कहा, "जो तरीका कर्नाटक के अलंद में प्रयोग में लगाया गया, महाराष्ट्र में उसी सिस्टम के तहत वोटर जोड़े गए हैं. अलंद में डिलीट किए गए और राजुरा में जोड़े गए." राहुल गांधी ने दावा किया कि राजुरा में 6850 वोटर्स जोड़े गए थे.

Advertisement

राहुल गांधी ने कहा, "गोदा बाई के नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए और इनको मालूम ही नहीं कि इनके नाम पर वोटर्स डिलीट किए गए. सवाल ये है कि ये नंबर किसके हैं और किसने ऑपरेट किए, आईपी एड्रेस क्या था और ओटीपी किसने शेयर किया. सूर्यकांत नाम के शख्स के नाम से 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया गया. बबिता चौधरी के नाम एक वोटर डिलीट किया गया. जब हमने उनसे पूछा कि आपने ये कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि हमने तो ये किया ही नहीं. हमको मालूम ही नहीं है."

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' से क्या निकलेगा? हरियाणा या वाराणसी किस पर करने जा रहे खुलासा

'सॉफ्टवेयर से हो रहा सारा काम...'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, "वोटर लिस्ट में जो पहले नंबर पर है, वही वोटर्स डिलीट कर रहा है. ये सारा काम सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है. पहले नाम का प्रयोग करके ये हो रहा है. टारगेटेड डिलीशन किए जा रहे हैं. जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत थी, उस बूथ को टारगेट किया गया. 2018 में जिन 10 बूथों में से कांग्रेस 8 पर जीती थी, इन आठ बूथों पर 6000 लोगों को डिलीट करने की कोशिश की गई. ये प्लान तहत हो रहा है." 

Advertisement

उन्होंने आगे कहा कि हमारे दिगाम में पहले था कि क्या चुनाव आयोग भी सोया हुआ है लेकिन नहीं, सोए नहीं हैं, जगे हुए हैं. ये सब सिस्टम के तहत हो रहा है. चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि ये शख्स वोट चोरों की रक्षा कर रहा है. मैं यहां पर जो बोल रहा हूं, सौ फीसदी सुबूत के साथ बोल रहा हूं. 

'चुनाव आयोग ने सीआईडी को नहीं दिया जवाब...'

कर्नाटक में इस मामले की जांच चल रही है. कर्नाटक की CID ने चुनाव आयोग को 18 महीनों में 18 पत्र भेजे हैं, और उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ बहुत ही सरल तथ्य मांगे हैं. पहला, हमें वह डेस्टिनेशन IP बताएं जहां से ये फ़ॉर्म भरे गए थे. दूसरा, हमें वह डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट बताएं जहां से ये आवेदन दाखिल किए गए थे. और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें OTP ट्रेल्स बताएं क्योंकि जब आप आवेदन दाखिल करते हैं, तो आपको OTP प्राप्त करना होता है. 

उन्होंने आगे कहा कि 18 महीनों में 18 बार, कर्नाटक की CID ने इसके लिए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, और वे इसका जवाब नहीं दे रहे हैं. वे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? 

राहुल गांधी ने कहा, "ज्ञानेश कुमार जी वोट-चोरो की रक्षा कर रहे हैं. यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई भ्रम नहीं है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement