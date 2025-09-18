राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' से क्या निकलेगा? हरियाणा या वाराणसी किस पर करने जा रहे खुलासा

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गुरुवार को एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं. राहुल लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिलीभगत के आरोप लगाकर हमलावर हैं. ऐसे में सभी की निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या खुलासा करेंगे, क्या वोट चोरी को लेकर कोई नई बात रखेंगे या फिर मोदी सरकार को निशाने पर रखेंगे?

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने राहुल गांधी की गुरुवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी. ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल वोट चोरी के आरोपों पर नए दावे पेश कर सकते हैं.

राहुल गांधी ने एक सितंबर को पटना में 'वोटर अधिकार यात्रा' के समापन पर कहा था कि एटम बम से भी बड़ा हाइड्रोजन बम होता है. वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे. ऐसे में सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वोट चोरी को लेकर राहुल कुछ नए और बड़े सबूत पेश कर सकते हैं.

राहुल गांधी के निशाने पर चुनाव आयोग

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 7 अगस्त को दिल्ली में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी पर एक प्रेजेंटेशन दिया था. राहुल ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की वोटर लिस्ट को दिखाकर आरोप लगाया था कि किस तरह वोट चोरी की गई है. कांग्रेस नेता ने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर एक लाख वोट चोरी का आरोप लगाया था. इसके अलावा महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने का आरोप भी लगाया था.

राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे पर दावा किया था कि महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी. राहुल गांधी ने इस दौरान कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1 लाख से अधिक फर्जी वोट जोड़े गए, जिसमें डुप्लीकेट वोटर, फर्जी पते, एक ही पते पर सैकड़ों वोटर, गलत फोटो और फॉर्म-6 का दुरुपयोग शामिल है. राहुल आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर यह धांधली कर रहा है, जिससे उसे लाभ हो रहा है.

राहुल के हाइड्रोजन बम में क्या खुलासा होगा

बिहार चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी ने 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी और चुनाव आयोग को निशाने पर लिया था. राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, 'एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, वह आ रहा है. वोट चोरी की सच्चाई पूरे देश को पता लगने वाली है. हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे.' इसके बाद राहुल ने यही बात अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में दोहराई थी.

राहुल ने रायबरेली में कहा था कि उनके पास वोट चोरी के 'विस्फोटक' सबूत हैं, वे जल्द ही इसके सबूत देंगे. उन्होंने चुनाव आयोग (ECI) पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि आयोग सीधे तौर पर वोटर फ्रॉड में शामिल है. 'हम आपको गतिशील और विस्फोटक सबूत देने वाले हैं. 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा पूरे देश में गूंज रहा है. आग फैल रही है क्योंकि यह सच है. यह एक तथ्य है कि वोट चुराकर सरकारें बन रही हैं. हम गारंटी देते हैं कि हम आपको सबूत देंगे.' माना जा रहा है कि राहुल वोट चोरी के मुद्दे को लेकर नए खुलासे कर सकते हैं. जिस हाइड्रोजन बम का जिक्र किया था, उस पर से पर्दा उठा सकते हैं.

हरियाणा चुनाव पर क्या राहुल करेंगे खुलासा

हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को जिम्मेदार बताया था. उन्होंने कहा था कि ये गड़बड़ियां इसलिए हैं क्योंकि चुनाव आयोग वोटर्स का डेटा उपलब्ध नहीं कराता. राहुल गांधी की टीम हरियाणा विधानसभा चुनाव का भी अध्ययन कर रही है, खासकर उन सीटों का जहां बहुत मामूली वोटों के अंतर से कांग्रेस हारी थी.

माना जा रहा है कि राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई कथित वोट चोरी को लेकर भी कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं. हरियाणा में एक बड़ी रैली का प्लान भी बनाया जा रहा है. कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह बहुत मामूली वोटों से चुनाव हार गए थे, वह अब हरियाणा में यात्रा निकालने जा रहे हैं. ऐसे में राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ सकते हैं. राहुल गांधी ने पिछला एटम बम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फोड़ा था, अब वह सीधे जनता के सामने ये खुलासे करने वाले हैं.

48 सीटों पर काम कर रही राहुल की टीम

वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी की टीम पूरी मशक्कत से लगी हुई है. 48 ऐसी सीटें हैं, जिन पर कांग्रेस की नजर है. कांग्रेस का मानना है कि इन सीटों पर उसकी हार वोट चोरी के जरिए हुई है. इसमें पीएम मोदी की लोकसभा सीट वाराणसी भी शामिल है. यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने तो बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वाराणसी की वोट चोरी का खुलासा भी राहुल गांधी के एजेंडे में है. हाइड्रोजन बम की प्रेजेंटेशन कितनी बड़ी होगी और किस राज्य की कौन सी सीट पर वोट चोरी का आंकड़ा राहुल गांधी पेश करेंगे, इसका खुलासा अभी तक नहीं किया गया है.

मोदी की वाराणसी सीट का खुलासा करेंगे?

राहुल गांधी की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की वोटर लिस्ट पर भी काम कर रही है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी 2024 में अपनी संसदीय सीट वाराणसी में वोट चोरी से चुनाव जीते हैं. राहुल कह चुके है कि हाईड्रोजन बम आएगा तो पीएम मोदी अपना चेहरा नहीं छिपा पाएंगे, इस लिहाज से माना जा रहा है कि वाराणसी सीट पर कोई बड़ा खुलासा कर सकते हैं.

राहुल गांधी वाराणसी सीट पर कोई आंकड़ा दे सकते हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय राय का दावा है कि वे चुनाव जीत रहे थे, सात राउंड तक आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद वोट चोरी करके उनको हरवाया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत सुनिश्चित की गई.

बिहार चुनाव को फतह करने का प्लान

हालांकि, अब इन अटकलों के बीच यह सवाल उठ रहा है कि राहुल के हाइड्रोजन बम से कैसा विस्फोट होगा? क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं? यह सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता इस अंदाजे को हवा दे रहे हैं कि बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक आने पर राहुल गांधी वोट चोरी के नए आरोपों का खुलासा करेंगे ताकि बिहार में कुछ लाभ मिल सके.

राहुल ने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के खिलाफ वोटर अधिकार यात्रा की थी. तभी बिहार में इस कथित हाइड्रोजन बम का अधिकतम लाभ मिलने की उम्मीद कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को राजनीतिक लाभ मिल सकेगा.

