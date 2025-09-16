'रेवंत रेड्डी के कहने पर कांग्रेस सांसदों ने NDA कैंडिडेट को डाला वोट', VP चुनाव पर BRS का सनसनीखेज दावा

बीआरएस (भारत राष्ट्र समिति) के विधायक पदी कौशिक रेड्डी ने मंगलवार को हैदराबाद के तेलंगाना भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए एक बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया. उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी पर हाल के उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस-वोटिंग की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया. कौशिक रेड्डी ने दावा किया कि तेलंगाना के 8 कांग्रेस सांसदों ने रेवंत रेड्डी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट दिया.

इस कदम को उन्होंने न केवल तेलंगाना की जनता के साथ विश्वासघात बताया, बल्कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी के प्रति भी गद्दारी करार दिया. कौशिक रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने दावा किया था कि उनके उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को 315 वोट प्राप्त हुए, लेकिन आधिकारिक गिनती में यह संख्या केवल 300 थी. उन्होंने सवाल उठाया, 'ये 15 वोट कहां गए?' बीआरएस विधायक ने दावा किया कि इन 15 वोटों में से 8 वोट तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों के थे, जो रेवंत रेड्डी के इशारे पर बीजेपी के पक्ष में गए.

रेवंत रेड्डी की बीजेपी के साथ साठगांठ: BRS

उन्होंने दावा किया कि तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों ने क्रॉस-वोटिंग के बाद इन सांसदों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी. कौशिक रेड्डी ने इसे रेवंत रेड्डी की बीजेपी के साथ साठगांठ का सबूत बताया. उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर तंज कसा, जिसमें वह राष्ट्रीय स्तर पर 'वोट चोरी' की बात करते हैं. बीआरएस विधायक ने कहा, 'राहुल गांधी वोट चोरी की बात करते हैं, लेकिन उनके अपने मुख्यमंत्री तेलंगाना में वोट चुरा रहे हैं.'

बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे रेड्डी: BRS

कौशिक रेड्डी ने यह भी दावा किया कि तीन कांग्रेस सांसदों ने उनसे व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया कि उन्होंने रेवंत रेड्डी के कहने पर एनडीए (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) के उम्मीदवार को वोट दिया. बीआरएस विधायक ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपने 'गुरुदक्षिणा' के रूप में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं. उन्होंने रेवंत रेड्डी के पुराने तेलुगु देशम पार्टी (TDP) से संबंधों का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री तेलंगाना के हितों को नजरअंदाज कर आंध्र प्रदेश और बीजेपी के एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं.

उन्होंने कालेश्वरम परियोजना की जांच सीबीआई को सौंपने के फैसले को भी बिना मंत्रिमंडल की सहमति के लिया गया निर्णय बताया. कौशिक रेड्डी ने कांग्रेस हाईकमान को चेतावनी दी कि वे रेवंत रेड्डी की गतिविधियों पर नजर रखें, क्योंकि उनके कार्य गठबंधन की एकता और तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं. यह विवाद तेलंगाना की पहले से ही तनावपूर्ण राजनीति को और गर्मा सकता है, खासकर जब बीआरएस और कांग्रेस के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर तीखी नोकझोंक चल रही है.

