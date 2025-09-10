'उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव की पाटी के 5 MP ने की क्रॉस वोटिंग', संजय निरुपम का दावा

शिवसेना (शिंदे) के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 16 सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार को वोट किया है. मुंबई के अंधेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय निरुपम ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों में उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी पांच सांसद शामिल हैं.

संजय निरुपम ने यह भी दावा किया कि शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने भी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन कर उनकी जीत सुनिश्चित की. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दल यह अफवाह फैला रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की जीत तय है, एनडीए के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा. संजय निरुपम ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से बिखरा हुआ है और एनडीए एकजुट है.

उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीत मिली. अब इंडिया ब्लॉक वोट चोरी या ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना नहीं बना सकता. संजय निरुपम ने आगे कहा कि यह चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हुआ है. उन्होंने संजय राउत के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की, जिसमें शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने कहा था कि जो नेपाल में हुआ, वह भारत में भी हो सकता है.

संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत अपना बयान 24 घंटे के भीतर वापस लें और माफी मांगें. उन्होंने कहा कि संजय राउत ने अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे. संजय निरुपम ने कहा कि पुलिस को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज करना चाहिए.

उन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश की घटनाओं को भारत से जोड़कर ऐसे बयान दे चुके हैं. अब वह नेपाल हिंसा को लेकर भी वैसी ही बातें कर रहे हैं. संजय राउत पर भड़के संजय निरुपम ने कहा कि उनकी भाषा देश विरोधी है. ऐसे बयान देना एक तरह से देशद्रोह है.

उन्होंने कहा कि भारत में करीब 70 से 75 लाख नेपाली रहते हैं. नेपाली हमारे भाई हैं और अगर कोई भारत को अस्थिर करने की साजिश करेगा, तो वह भी उसका विरोध करेंगे. संजय निरुपम ने संजय राउत पर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रवैया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है.

