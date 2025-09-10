scorecardresearch
 

Feedback

'उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव की पाटी के 5 MP ने की क्रॉस वोटिंग', संजय निरुपम का दावा

शिवसेना (शिंदे) के उपनेता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की है. उन्होंने संजय राउत के बयान पर भी नाराजगी जताई और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए माफी मांगने की मांग की.

Advertisement
X
संजय निरुपम ने संजय राउत को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी (Photo: ITG)
संजय निरुपम ने संजय राउत को दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी (Photo: ITG)

शिवसेना (शिंदे) के उपनेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने दावा किया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी इंडिया ब्लॉक के 16 सांसदों ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के उम्मीदवार को वोट किया है. मुंबई के अंधेरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संजय निरुपम ने कहा कि क्रॉस वोटिंग करने वालों में उद्धव ठाकरे की पार्टी के भी पांच सांसद शामिल हैं.

संजय निरुपम ने यह भी दावा किया कि शरद पवार की पार्टी के सांसदों ने भी सीपी राधाकृष्णन का समर्थन कर उनकी जीत सुनिश्चित की. उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी दल यह अफवाह फैला रहे थे कि इंडिया ब्लॉक की जीत तय है, एनडीए के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ेगा. संजय निरुपम ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया कि इंडिया ब्लॉक पूरी तरह से बिखरा हुआ है और एनडीए एकजुट है.

उन्होंने कहा कि इसी का नतीजा है कि एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में बड़े अंतर से जीत मिली. अब इंडिया ब्लॉक वोट चोरी या ईवीएम में गड़बड़ी का बहाना नहीं बना सकता. संजय निरुपम ने आगे कहा कि यह चुनाव पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न हुआ है. उन्होंने संजय राउत के उस बयान पर नाराजगी जाहिर की, जिसमें शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद ने कहा था कि जो नेपाल में हुआ, वह भारत में भी हो सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

दंगल: उपराष्ट्रपति चुनाव में NDA की बड़ी जीत, क्रॉस वोटिंग पर विपक्ष में घमासान 
cp radhakrishnan
उपराष्ट्रपति चुनाव हारने पर कांग्रेस का दिलचस्‍प 'सेलिब्रेशन', वोट चोरी और मॉरल जीत का दावा साथ-साथ 
vice president cp radhakrishnan security
दिल्ली पुलिस नहीं, अब CRPF संभालेगी VP की सिक्योरिटी 
jagdeep dhankhar new vice president cp radhakrishnan
धनखड़ से कितनी अलग रही राधाकृष्णन की जीत? विपक्ष ने क्या पाया-क्या खोया 
Vice President CP Radhakrishnan Salary
बंगला, बुलेटप्रूफ गाड़ी और Z+ सुरक्षा.... जानिए नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को कितनी मिलेगी सैलरी  
Advertisement

संजय निरुपम ने कहा कि संजय राउत अपना बयान 24 घंटे के भीतर वापस लें और माफी मांगें. उन्होंने कहा कि संजय राउत ने अगर ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे. संजय निरुपम ने कहा कि पुलिस को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर केस दर्ज करना चाहिए.

यह भी पढ़ें: RSS से जुड़ाव, दक्षिण की पॉलिटिक्स का लंबा अनुभव... जाने कौन हैं देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

उन्होंने आरोप लगाया कि संजय राउत पहले भी श्रीलंका और बांग्लादेश की घटनाओं को भारत से जोड़कर ऐसे बयान दे चुके हैं. अब वह नेपाल हिंसा को लेकर भी वैसी ही बातें कर रहे हैं. संजय राउत पर भड़के संजय निरुपम ने कहा कि उनकी भाषा देश विरोधी है. ऐसे बयान देना एक तरह से देशद्रोह है.

यह भी पढ़ें: उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत, NDA कैंडिडेट के पक्ष में विपक्षी सांसदों ने की क्रॉसवोटिंग!

उन्होंने कहा कि भारत में करीब 70 से 75 लाख नेपाली रहते हैं. नेपाली हमारे भाई हैं और अगर कोई भारत को अस्थिर करने की साजिश करेगा, तो वह भी उसका विरोध करेंगे. संजय निरुपम ने संजय राउत पर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश का आरोप लगाते हुए कहा कि उनका रवैया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement