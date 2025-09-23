परिवारवाद पर मनीष तिवारी ने ऐसा क्या कहा कि बीजेपी ने राहुल गांधी से जोड़ दिया?

दक्षिण और पूर्वी एशिया में अधिकार के प्रति बढ़ते पब्लिक रिजेक्शन पर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी के हालिया बयान ने एक नए राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है. बीजेपी ने उनके बयानों को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अप्रत्यक्ष हमले से जोड़ दिया है.

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कई एशियाई देशों में राजनीतिक उथल-पुथल पर कुछ बातें लिखीं, जिसमें जुलाई 2023 में श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना, सितंबर 2025 में नेपाल में केपी शर्मा ओली और फिलीपींस में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों जैसे नेताओं को अपदस्थ करने का हवाला दिया.

इन घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा, "जेन X, Y, Z के लिए पात्रता अब स्वीकार्य नहीं है." उन्होंने वंशवादी राजनीति के खिलाफ बढ़ते प्रतिरोध और सोशल मीडिया के रुझानों से उपजे सार्वजनिक आक्रोश की तरफ इशारा किया.

बीजेपी ने राहुल गांधी जोड़कर किया खेल...

हालांकि, बीजेपी ने मनीष तिवारी के बयानों को तुरंत भुनाया और उन्हें राहुल गांधी से जोड़ दिया, जिन्हें पार्टी ने 'भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा नेपो किड' बताया. बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा, "जेन-ज़ी को तो छोड़िए, कांग्रेस के अपने दिग्गज भी उनकी राजनीति से तंग आ चुके हैं. अब विद्रोह अंदर से ही है."

अमित मालवीय के जवाब में, मनीष तिवारी ने इस संबंध को खारिज करते हुए कहा, "हे भगवान, काश कुछ लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ पाते." उन्होंने साफ किया कि इस चर्चा को कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक घमासान तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि दक्षिण और पूर्वी एशिया के बड़े घटनाक्रमों पर ज़ोर दिया जाना चाहिए.

तिवारी ने आगे कहा कि इन रुझानों के राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ सकते हैं, और उन्होंने स्थिति को सही नज़रिए से समझने के महत्व पर ज़ोर दिया.

यह हंगामा राहुल गांधी के हालिया सोशल मीडिया पोस्ट के बैकग्राउंड में हुआ है, जिसमें उन्होंने संविधान की रक्षा और कथित 'वोट चोरी' को रोकने के लिए भारत के जेन-ज़ी और छात्रों की सराहना की थी.

राहुल गांधी के इस पोस्ट का समय मायने रखता है, क्योंकि उनका पोस्ट नेपाल में युवाओं के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शनों के कुछ ही दिनों बाद आया था, जिसमें केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी. बीजेपी ने राहुल गांधी पर भारत में भी इसी तरह की अशांति भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि देश के युवा वंशवादी राजनीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं.

राहुल गांधी के मुखर आलोचक, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, "जेन ज़ी वंशवादी राजनीति के खिलाफ है. नेहरू, इंदिरा, राजीव और सोनिया के बाद वे राहुल को क्यों बर्दाश्त करेंगे? वे भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, वे आपको बाहर क्यों नहीं निकालेंगे?" उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी देश के युवाओं, छात्रों और छात्राओं को भड़का रहे हैं. अगर जेन ज़ी का गुस्सा फूटा तो कांग्रेस सांसद को जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए.

