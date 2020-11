‘कांग्रेस नहीं बन सकती है बीजेपी-Lite’, शशि थरूर-संजय झा के बयान से छिड़ी बहस

देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में लगातार मंथन जारी है. कभी नेतृत्व को लेकर सवाल उठते हैं तो कभी पार्टी के तौर-तरीके पर मंशाएं पैदा की जाती हैं. इस सबके बीच अब एक और नई बहस शुरू हो गई है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि कांग्रेस को खुद को BJP-Lite नहीं बनने देना चाहिए और हिन्दुज्म के रास्ते पर चलना चाहिए. ना कि बीजेपी ने जो हिन्दुत्व की नई परिभाषा गढ़ दी है उसपर आगे बढ़ना चाहिए.

शशि थरूर के इस बयान को कांग्रेस प्रवक्ता रहे संजय झा ने भी समर्थन दिया है. संजय झा ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं शशि थरूर से पूरी तरह सहमत हूं कि कांग्रेस को बीजेपी लाइट नहीं बनना चाहिए. कांग्रेस को अपने सेक्युलर बैज को शान के साथ पहनना चाहिए. ऐसे में किसी तरह का जनेऊधारी स्टंट ठीक नहीं है.



आपको बता दें कि शशि थरूर की नई किताब रिलीज हुई है, जिसका नाम 'The Battle of Belonging'. इसी किताब के सिलसिले में शशि थरूर ने एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने इस विषय पर बात की. शशि थरूर से जब हिन्दुत्व और इसके राजनीति पर असर को लेकर सवाल दागा गया तो उन्होंने कहा कि हिन्दुत्व के विषय के कारण देश में लिबरल लोगों को लेकर सवालिया निशान लग गया है.

I totally agree with my senior colleague @ShashiTharoor that the Congress cannot be #BJPLite. The Congress needs to wear its secular badge with pride and not crumble under BJP's assault on minority-appeasement.



No more #Janeudhari etc, please!