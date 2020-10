बिहार: बीजेपी के चुनावी वादे पर थरूर का ट्वीट- तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें वैक्सीन....

बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट आज जारी किया. इस मौके पर बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट से जुड़ी प्रमुख बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीडिया के समक्ष रखीं. इस विजन डॉक्यूमेंट में बीजेपी ने वादा किया है कि हर बिहारवासियों को फ्री में कोरोना का टीका लगाया जाएगा. बीजेपी के इस वादे पर कई विपक्षी दलों ने निशाना साधा.

बीजेपी के इस वादे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने भी तीखी टिप्पणी की. थरूर ने सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे की तर्ज पर अपने ट्वीट में लिखा, "तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें वैक्सीन..." थरूर ने आगे लिखा, "कैसी डर पैदा करने वाली कुटिलता है! क्या इलेक्शन कमीशन इनको और किनारे पर लटकी इनकी बेशर्म सरकार को टोकेगा."



तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हे वैक्सीन .... what appalling cynicism! Will the ElectionCommission rap her & her shameless Govt on the knuckles? https://t.co/ri1UlWWmgD