स्लिम होने के चक्कर में कॉलेज छात्रा की मौत... यूट्यूब देखा और किराना दुकान से खरीदकर खा लिया था ये पदार्थ

तमिलनाडु के मदुरै में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर एक कॉलेज छात्रा ने स्थानीय दुकान से 'वेंकारम' (बोरेक्स) नाम का पदार्थ खरीदकर खा लिया. जिससे उसकी मौत हो गई. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. बताया जाता है कि छात्रा ग्रेजुएशन में पहले वर्ष में थी.

यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद पतला होने के लिए किया था सेवन

एक अधिकारी ने बताया कि कलाईयारसी (19), जो दिहाड़ी मजदूर वेल मुरुगन (51) और विजयलक्ष्मी की बेटी थी. वह कामराज क्रॉस स्ट्रीट मीनांबलपुरम, सेल्लूर की रहने वाली थी. वह लड़कियों की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रही थी.

थोड़ी मोटी होने के कारण वह अक्सर वजन कम करने के टिप्स ढूंढती रहती थी. पुलिस के अनुसार पिछले हफ्ते उसने 'वेंकारम से चर्बी पिघलाएं और शरीर को पतला करें' नाम के YouTube चैनल पर एक वीडियो देखा. इसके बाद 16 जनवरी को उसने थर्मुट्टी, कीझमासी स्ट्रीट के पास एक देसी दवा की दुकान से वह पदार्थ खरीद लिया.

17 जनवरी को उसने वीडियो के अनुसार उसे खाया, जिसके तुरंत बाद उसे उल्टी और दस्त होने लगे. उसकी मां उसे मुनिसलाई के एक प्राइवेट अस्पताल ले गई, जहां उसका इलाज हुआ और वह घर लौट आई. उसी शाम लक्षण फिर से दिखने लगे. जिसके बाद पास के एक अस्पताल में इलाज के बाद वह पेट में तेज दर्द और मल में खून आने की शिकायत करते हुए घर आई व अपने पिता से लिपटकर रोने लगी.

पुलिस ने शुरू की जांच

रात करीब 11 बजे फिर तेज उल्टी और दस्त बढ़ गए. जिसके बाद पड़ोसियों ने उसे सरकारी राजाजी अस्पताल पहुंचाने में मदद की. लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. उसके शव का पोस्टमार्टम किया गया और परिवार को सौंप दिया गया. फिलहाल सेल्लूर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.

