scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बढ़ने वाली है ठंड, अब बारिश भी करेगी परेशान... जानिए मौसम विभाग की भविष्यवाणी

19 जनवरी से उत्तर भारत में ठंड और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ की दो प्रणालियां सक्रिय हो रही हैं, जिनका असर पूरे हफ्ते पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक 23 जनवरी तक कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. पछुआ हवाओं के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान और गिर सकता है.

Advertisement
X
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी. (File Photo: PTI)
राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी. (File Photo: PTI)

उत्तर भारत में 19 जनवरी से ठंड और बढ़ने वाली है. इसकी वजह पश्चिमी विक्षोभ (western disturbances) की दो प्रणालियां हैं, जो एक के बाद एक क्षेत्र में सक्रिय हो रही हैं. भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले पूरे हफ्ते पश्चिमी हिमालयी इलाकों में इन प्रणालियों का असर रहेगा. 23 जनवरी तक कुछ इलाकों में भारी बारिश या बर्फबारी की संभावना है.

मौसम विशेषज्ञ और किसान तक से जुड़े देवेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि पछुआ हवाएं ऐसी दिशा में चल रही हैं, जिससे ठंड और तेज होगी. उन्होंने बताया कि 19 जनवरी को ठंड बढ़ सकती है और इसका असर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में दिखेगा. इन राज्यों में न्यूनतम तापमान आज के मुकाबले थोड़ा और नीचे जा सकता है.

'बहुत घने' कोहरे का अनुमान

सम्बंधित ख़बरें

Delhi NCR fog alert
कल दिल्ली-NCR दिखेगा या नहीं? मौसम विभाग ने दिया ये अलर्ट
हिमालय में बर्फबारी गायब और तापमान लगातार ऊपर (Photo: Pexels)
कश्मीर से दिल्ली तक खतरे का संकेत... बर्फ बिना सूना हुआ हिमालय, बढ़ते तापमान ने बिगाड़ी तस्वीर
Uttarakhand Villagers Pray for Rain
बर्फबारी न हुई तो करेंगे तपस्या, उत्तराखंड के इस गांव ने लिया प्रण... 7 दिन में मांगी बारिश
Dense fog blankets Delhi NCR causing zero visibility
ठंड, घना कोहरा-धुंध, विजिबिलिटी जीरो... दिल्ली-NCR में मौसम की मार
Delhi Rain Alert
जल्द गरज-चमक के साथ होगी दिल्ली में बारिश... आ गया IMD का अलर्ट

मौसम विभाग का अनुमान है कि उत्तर-पश्चिम भारत और बिहार के कई हिस्सों में अगले दो से तीन दिनों तक 'घना' से 'बहुत घना कोहरा' छाया रहेगा. खास तौर पर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में 19 जनवरी तक 'बहुत घना' कोहरा रहने की संभावना है.

हालांकि, देवेंद्र त्रिपाठी का कहना है कि कुछ इलाकों में राहत भी मिल सकती है और कल घने कोहरे की संभावना थोड़ी कम रहेगी. फिर भी जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कोहरा देखने को मिल सकता है.

Advertisement

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली की बात करें तो यहां आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है. सुबह के समय कई इलाकों में 'मध्यम' कोहरा और कुछ जगहों पर 'घना कोहरा' रह सकता है. अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अनुमान

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी का अनुमान है. ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना ज्यादा बताई जा रही है. इसके साथ ही 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश और ओडिशा के कुछ इलाकों में शीतलहर चलने की भी आशंका जताई गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement