गोवा के सभी प्राइवेट अस्पतालों में होगा कोरोना का मुफ्त इलाज, CM प्रमोद सावंत का ऐलान

गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे सभी 21 प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिम्मेदारी लेने का ऐलान किया है. सीएम प्रमोद सावंत ने ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य में प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज मुफ्त में किया जाएगा.

उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि गोवा के लोगों के हित में, राज्य सरकार COVID रोगियों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों पर नियंत्रण करेगी. सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक निजी अस्पताल में अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और दीन दयाल स्वस्थ्य सेवा योजना के लाभार्थियों के लिए 100% मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान करेगी.

In the interest of the people of Goa, the state Government will take control over Private Hospitals for admission of COVID patients. Govt will appoint officials at each private hospital for this purpose and facilitate 100% free treatment for DDSSY beneficiaries.