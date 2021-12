Weather Report: पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी, उत्तर-पश्चिम भारत में बारिश का अलर्ट, देखें मौसम की जानकारी

IMD, Weather Forecast Today 26 December 2021: पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक सर्दी का कोहराम है. पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी हो रही है तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे (Fog) और शीतलहर (Cold Wave) का सितम है. दार्जिलिंग के संदकपुर और चटकपुर इलाकों में बर्फबारी हो रही है. उत्तराखंड का औली छत्रा कुंड इस समय पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है. पारा इतना गिर गया है कि पानी जमने लगा है. हालांकि, नए साल के जश्न के लिए औली में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं.

इस बीच मौसम विभाग (IMD) ने कई राज्यों में आज (रविवार) यानी से मौसम में बदलाव आने का अनुमान जताया गया है. मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट (Skymet) के मुताबिक, पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस (Western Disturbance) 26 दिसंबर से जम्मू-कश्मीर और आस-पास के क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू कर देगा.

इसके चलते पहाड़ी राज्यों में तेज बारिश और बर्फबारी होगी, जो 28 दिसंबर तक जारी रह सकती है. उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है. इसके चलते 26 से 28 दिसंबर के बीच राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों, पंजाब हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है.

At 0530 hrs. of today, Shallow to moderate fog reported at isolated pockets over Punjab, Haryana, Delhi, U P, Northwest Madhya Pradesh, Bihar and Tripura. Very Dense Fog also reported at south Punjab (Bhatinda-00 visibility) and northwest Rajasthan (Ganganagar-25m visibility).