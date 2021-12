Delhi Weather: सर्दी के साथ प्रदूषण की मार, गंभीर स्तर पर दिल्ली की हवा, बारिश की भी संभावना

Delhi Weather Forecast Today 26 December 2021: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिसंबर के आखिरी दिनों में ठंड के साथ प्रदूषण की दोहरी मार पड़ रही है. दिल्ली में प्रदूषण का स्तर एक बार फिर भयावह हो गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी आज (रविवार) 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज की गई है.

सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के अनुसार, दिल्ली में 26 दिसंबर की सुबह औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 430 रिकॉर्ड किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली में लगातार 6ठें दिन 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. बीते दिन AQI 431, शुक्रवार को 415, गुरुवार को 423, बुधवार को 407 और मंगलवार को 402 था.

Delhi's air quality deteriorates to the 'severe' category, with the city recording an overall Air Quality Index (AQI) of 430, according to SAFAR-India



