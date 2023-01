श्री श्री रविशंकर को ले जा रहे हेलिकॉप्टर की तमिलनाडु में इमरजेंसी लैंडिंग

अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को ले जा रहे हेलिकॉप्टर की तमिलनाडु के इरोड में इमरजेंसी लैंडिंग की गई. बताया जा रहा है कि खराब मौसम के चलते चॉपर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. हेलिकॉप्टर में श्री श्री रविशंकर के अलावा चार और लोग सवार थे.

बताया जा रहा है कि अध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर हेलिकॉप्टर से चार अन्य लोगों के साथ यात्रा कर रहे थे. तभी खराब मौसम के चलते सुबह 10.40 बजे उनके हेलिकॉप्टर की इरोड के सत्यमंगलम में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. हालांकि, बाद में आसमान साफ होने के बाद उनके हेलिकॉप्टर ने उड़ान भरी. हेलिकॉप्टर ने करीब 50 मिनट बाद उड़ान भरी.

Tamil Nadu | A helicopter carrying Art of Living's Sri Sri Ravi Shankar and four others made an emergency landing due to bad weather at Sathyamangalam in Erode today morning. All passengers safe. The helicopter took off after 50 minutes once the weather cleared. pic.twitter.com/KiQJ30irUn