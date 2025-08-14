scorecardresearch
 

Feedback

'ड्रैगन और हाथी की जोड़ी...', ट्रंप की धमकियों के बीच भारत संग रिश्तों पर क्या बोला चीन

चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि ड्रैगन (चीन) और हाथी (भारत) का एक-दूसरे की सफलता में सहयोगी बनकर सहयोग करना दोनों पक्षों के लिए सही विकल्प है. उन्होंने कहा कि चीन और भारत दोनों बड़े विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं.

Advertisement
X
इंडिया-अमेरिका के संबंधों में चुनौतियों के बीच चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है (File Photo: AP))
इंडिया-अमेरिका के संबंधों में चुनौतियों के बीच चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है (File Photo: AP))

भारत-अमेरिका के बीच संबंधों में आ रही चुनौतियों पर चीन की प्रतिक्रिया सामने आई है. गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन और भारत दोनों बड़े विकासशील देश हैं और ग्लोबल साउथ के अहम सदस्य हैं.

उन्होंने कहा कि ड्रैगन (चीन) और हाथी (भारत) का एक-दूसरे की सफलता में सहयोगी बनकर सहयोग करना दोनों पक्षों के लिए सही विकल्प है. लिन जियान का यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत और अमेरिका के संबंधों में हाल ही में कुछ मतभेद और चुनौतियां देखी गई हैं.

लिन जियान ने कहा कि चीन, दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई अहम सहमतियों को अमल में लाने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. इसके तहत राजनीतिक भरोसा बढ़ाना, आपसी संवाद और सहयोग को विस्तार देना, बड़े हितों को ध्यान में रखते हुए मतभेदों को सुलझाना और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय को मजबूत करना शामिल है. लिन जियान के अनुसार इस सहयोग से चीन-भारत रिश्तों के स्वस्थ और स्थिर विकास को बढ़ावा मिलेगा.

चीन जाएंगे पीएम मोदी

Advertisement

बता दें कि पीएम मोदी 31 अगस्त को तियानजिन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 7 साल बाद पहली बार चीन जाएंगे. इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की संभावना भी जताई जा रही है.

सम्बंधित ख़बरें

China_India_Business_Deal-SM
China के साथ 5 साल बाद फिर शुरु हो सकती बॉर्डर ट्रेड 
Beijing backs New Delhi after Trump's 25% additional tariff on India
उधर ट्रंप से बिगड़ी बात, इधर चीन-इंडिया ने कर ली बड़ी तैयारी, 5 साल बाद व्यापार वार्ता की बहाली!  
PM Modi, Xi Jinping, Vladimir Putin
जयशंकर मॉस्को तो चाइनीज मंत्री दिल्ली में... ट्रंप के टैन्ट्रम के बीच इंडिया ने एक्टिवेट किया डिप्लोमेसी का रिसेट बटन 
Chinese Foreign Minister Wang Yi will visit India on August 18
चीन के विदेश मंत्री 18 अगस्त को आएंगे भारत, गलवान घाटी के संघर्ष के बाद पहली भारत यात्रा 
दलाई लामा से भारत में मिलने पर चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से अपने संबंध खत्म किए (Photo: X@/dalailama)
चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति की दलाई लामा से मुलाकात पर चीन हुआ नाराज, बीजिंग ने संबंध तोड़े 

चीन ने किया पीएम मोदी का वेलकम

वहीं, चीन ने पिछले हफ्ते पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे का स्वागत किया था. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा था कि हमें विश्वास है कि सभी पक्षों के सामूहिक प्रयास से तियानजिन शिखर सम्मेलन एकजुटता, मित्रता और अच्छे नतीजों का प्रतीक बनेगा और SCO उच्च गुणवत्ता वाले विकास के नए चरण में प्रवेश करेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement