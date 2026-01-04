'मैं भगवान हूं...', नटराज मंदिर के गर्भगृह में घुसा युवक, दूध डालकर मचाया हड़कंप

तमिलनाडु के कुड्डालोर जिसे में चिदंबरम में विश्व प्रसिद्ध नटराज मंदिर में रविवार को एक अजीब घटना हुई. बताया जा रहा है कि एक युवक मंदिर के गर्भगृह में घुसा और दावा किया कि वह भगवान है. यह घटना अरुद्रा महोत्सव के दौरान घटी, जब श्रद्धालु पूजा और आराधना में व्यस्त थे.

युवक ने शिवगामा सुंदरि अम्मन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और अचानक अभिषेक के लिए रखे धातु के पात्र में दूध डाल दिया. जब किसी श्रद्धालु ने उससे सवाल किया, तो उसने कहा, 'मैं भगवान हूं'. इस कारण वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई.

श्रद्धालुओं की सतर्कता से पुलिस ने किया गिरफ्तार

मंदिर में मौजूद भक्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसकी पहचान मणिकडन, 35 वर्षीय स्नातक, अरियालूर निवासी के रूप में की. युवक के व्यवहार को लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, मणिकडन ने बिना अनुमति के मंदिर में प्रवेश किया और धार्मिक कर्मकांड में हस्तक्षेप किया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक का यह व्यवहार मानसिक रूप से सही था या अन्य किसी कारण से हुआ. मंदिर प्रशासन और पुलिस ने मिलकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

जांच और सुरक्षा पर ध्यान

चिदंबरम नटराज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होने के कारण यह घटना और गंभीर हो सकती थी. पुलिस ने मंदिर परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे. मामले की जांच अभी चल रही है और आरोपी के मानसिक हालात की भी समीक्षा की जाएगी.

