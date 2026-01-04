scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं भगवान हूं...', नटराज मंदिर के गर्भगृह में घुसा युवक, दूध डालकर मचाया हड़कंप

कुड्डालोर जिसे में चिदंबरम नटराज मंदिर में अरुद्रा महोत्सव के दौरान एक युवक ने गर्भगृह में घुसकर कहा, 'मैं भगवान हूं' और अभिषेक के पात्र में दूध डाल दिया. घटना से श्रद्धालुओं में भगदड़ मच गई. पुलिस ने मौके पर युवक मणिकडन (35) को गिरफ्तार कर लिया. मामले को लेकर जांच शुरू कर दी गई है. वहीं, मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है.

Advertisement
X
मामले को लेकर जांच शुरू.(Photo: Screengrab)
मामले को लेकर जांच शुरू.(Photo: Screengrab)

तमिलनाडु के कुड्डालोर जिसे में चिदंबरम में विश्व प्रसिद्ध नटराज मंदिर में रविवार को एक अजीब घटना हुई. बताया जा रहा है कि एक युवक मंदिर के गर्भगृह में घुसा और दावा किया कि वह भगवान है. यह घटना अरुद्रा महोत्सव के दौरान घटी, जब श्रद्धालु पूजा और आराधना में व्यस्त थे.

युवक ने शिवगामा सुंदरि अम्मन मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया और अचानक अभिषेक के लिए रखे धातु के पात्र में दूध डाल दिया. जब किसी श्रद्धालु ने उससे सवाल किया, तो उसने कहा, 'मैं भगवान हूं'. इस कारण वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई और भगदड़ मच गई.

यह भी पढ़ें: कुड्डालोर: अंतिम विदाई में भी मुश्किल, पानी में डूबकर शव को ले जाते हैं श्मशान घाट

सम्बंधित ख़बरें

Three children die in a school van accident in Kudalaur.
ट्रेन से जा टकराई स्कूल वैन, 3 बच्चों की मौत, देखें मौके की तस्वीरें
Video: नई कार की पूजा कराने पहुंचा था मालिक, हो गया हादसे का शिकार
जूते में निकला बेबी कोबरा (Photo Aajtak).
बच्चे ने लगाया जूते को हाथ तो अंदर से निकला कोबरा, जानिए आगे क्या हुआ
मरने वाले एक ही परिवार के लोग.
दो ट्रक और दो बसों की चपेट में आई कार, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत
शिक्षिका ने बच्चे को पीटा.
पहली के छात्र को टीचर ने बेरहमी से पीटा, देखें रोंगटे खड़े करने वाला Video

श्रद्धालुओं की सतर्कता से पुलिस ने किया गिरफ्तार

मंदिर में मौजूद भक्तों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उसकी पहचान मणिकडन, 35 वर्षीय स्नातक, अरियालूर निवासी के रूप में की. युवक के व्यवहार को लेकर जांच शुरू कर दी गई है.

देखें वीडियो...

पुलिस के अनुसार, मणिकडन ने बिना अनुमति के मंदिर में प्रवेश किया और धार्मिक कर्मकांड में हस्तक्षेप किया. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि युवक का यह व्यवहार मानसिक रूप से सही था या अन्य किसी कारण से हुआ. मंदिर प्रशासन और पुलिस ने मिलकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

Advertisement

जांच और सुरक्षा पर ध्यान

चिदंबरम नटराज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होने के कारण यह घटना और गंभीर हो सकती थी. पुलिस ने मंदिर परिसर में सुरक्षा कड़ी कर दी है और आगामी दिनों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाएंगे. मामले की जांच अभी चल रही है और आरोपी के मानसिक हालात की भी समीक्षा की जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement