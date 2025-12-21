चेन्नई: कार में बैठाकर नशीला पदार्थ दिया... 22 साल की फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न से यौन उत्पीड़न

चेन्नई के पेरावलूर इलाके के पास एक महिला फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है. आरोप है कि उसे नशीला पदार्थ मिलाकर कोल्ड ड्रिंक पिलाई गई, जिसके बाद उसके साथ गलत हरकत की गई.

निजी फिजियोथेरेपी सेंटर में कर रही थी इंटर्नशिप

22 वर्षीय छात्रा एक निजी फिजियोथेरेपी सेंटर में कार्तिकेयन के अधीन इंटर्नशिप कर रही थी. शनिवार को कार्तिकेयन ने उसे घर-घर जाकर मरीजों को फिजियोथेरेपी देने के लिए साथ चलने को कहा.

कार में दिया गया नशीला पेय

दो मरीजों को फिजियोथेरेपी देने के बाद कार्तिकेयन ने बताया कि एक और मरीज ने मसाज के लिए बुलाया है. इसी दौरान कार में उसने कथित तौर पर ड्रग मिला हुआ कोल्ड ड्रिंक इंटर्न को दिया और उसके बाद यौन उत्पीड़न किया.

होश में आने के बाद बहन को दी जानकारी

होश में आने के बाद महिला ने पूरी घटना की जानकारी अपनी बहन को दी. परिवार इस घटना से स्तब्ध रह गया और उन्होंने कोलाथुर ऑल वुमन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने जांच के बाद कार्तिकेयन को यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. मामले में आगे की जांच जारी है.

