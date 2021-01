CDS ने अरुणाचल में एयरबेस का किया दौरा, बोले- भारतीय सेना से भिड़ने वाले हो जाएंगे बर्बाद

देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के तौर पर एक साल पूरा करने पर जनरल बिपिन रावत ने पूर्वी सेक्टर में वायु सेना के ठिकानों का दौरा किया और वहां तैनात सेना, आईटीबीपी और एसएफएफ के सैनिकों के साथ बातचीत की. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी और लोहित सेक्टर में स्थित पोस्ट का भी दौरा किया.

यात्रा के दौरान जनरल बिपिन रावत ने कहा, 'जवानों का बुलंद हौसला देखकर यकीन होता है कि भारतीय सेना से मुकाबला करने वाले टूट कर बर्बाद हो जाएंगे.'

जनरल बिपिन रावत ने प्रभावी निगरानी बनाए रखने के लिए अपनाए गए उपायों के लिए सैनिकों की तारीफ की. उन्होंने कहा कि सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ड्यूटी पर तैनात भारतीय सैनिक ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए हमेशा सतर्क रहते हैं. जनरल रावत ने कहा कि तैनाती के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों को कोई डिगा नहीं सकता है.

After witnessing measures adopted by troops to maintain effective surveillance & enhanced operational readiness, General Rawat said,“Only Indian soldiers could remain vigilant under such challenging situations ever willing to go beyond the call of duty to safeguard the borders." https://t.co/42D5gST6cx