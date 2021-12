CDS General Bipin Rawat Helicopter Crash: कांग्रेस सांसद ने की जांच की मांग, कहा- हेलिकॉप्टर निर्माता से पूछताछ हो

तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को भारतीय वायु सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया. इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल बिपिन रावत (Bipin rawat), उनकी पत्नी मधुलिका समेत 14 लोग सवार थे. अभी तक 11 शव बरामद हो चुके हैं. सुलूर स्थित आर्मी बेस से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही यह हेलिकॉप्टर जंगलों में क्रैश हो गया. हेलिकॉप्टर हादसे पर सभी राजनीतिक दलों के नेता दुख जता रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने हादसे की जांच और Mi-17V-5 हेलिकॉप्टर के निर्माताओं से पूछताछ की मांग की है.

राज्यसभा सांसद सिंघवी ने कहा है कि इन हेलिकॉप्टरों को हाल ही में खरीदा गया है, इसलिए आंतरिक रूप से उचित जांच और निर्माता के साथ पूछताछ की जानी चाहिए. कांग्रेस प्रवक्ता ने ट्वीट में लिखा है, 'मैं हमारे सीडीएस और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि हादसे में कोई भी घायल न हुआ हो. इन हेलिकॉप्टरों को हाल ही में खरीदा गया है, इसलिए आंतरिक रूप से जांच और निर्माता के साथ उचित पूछताछ की जानी चाहिए.

I pray for the safety of our CDS & his family & hope noone is injured. These choppers have been procured recently so a proper investigation & enquiry must be done internally & with the manufacturer.https://t.co/rCKm4dQSWO December 8, 2021

तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का Mi-17V-5 हेलिकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसे सैन्य इस्तेमाल के लिहाज काफी उन्नत माना जाता है. इस हेलिकॉप्टर का इस्तेमाल ट्रूप और आर्म्स ट्रांसपोर्ट, फायर सपोर्ट, एस्कॉर्ट, पेट्रोलिंग और सर्च-एंड-रेस्क्यू (SAR) मिशन के लिए भी किया जाता है. भारत में कई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वीवीआईपी इसका इस्तेमाल करते हैं.

राहुल गांधी बोले



कांग्रेस नेता और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है. राहुल ने लिखा, ''हेलिकॉप्टर में सवार सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य लोगों की सुरक्षित होने की उम्मीद है. जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए प्रार्थना करता हूं.''

Hoping for the safety of CDS General Bipin Rawat, his wife and others onboard the chopper.



Prayers for speedy recovery. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 8, 2021

ममता बनर्जी का ट्वीट



तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा है, ''कुन्नूर से बेहद दुखद खबर आ रही है. आज पूरा देश सीडीएस बिपिन रावत और उनके परिवार के सदस्यों सहित हेलिकॉप्टर में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है. साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता है.''

Extremely tragic news coming in from Coonoor.



Today, the entire nation prays for the safety of those who were onboard including CDS Bipin Rawat and his family members. Also praying for the speedy recovery of everyone who was injured. — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) December 8, 2021

AAP ने जताया गहरा दुख



आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने कहा, "हमारे सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी को ले जा रहे हेलिकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में जानकर गहरा दुख हुआ."