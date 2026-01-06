scorecardresearch
 
दिल्ली: फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास से हटेगा अवैध निर्माण, मौके पर पहुंचे 17 बुलडोजर, इन रास्तों से बचकर निकलें

दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित रामलीला मैदान के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद (दरगाह फैज़-ए-इलाही) के आसपास अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई 7 जनवरी से शुरू होगी. दिल्ली हाईकोर्ट ने मस्जिद से सटे दवाघर और बारात घर को अवैध घोषित किया है, जिसे हटाया जाना है. इसको लेकर इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है. लोग अपना सामान खुद ही निकाल रहे हैं, जबकि एमसीडी ने स्थानीय लोगों को सुबह तक अतिक्रमण खुद हटा लेने की मोहलत दी है.

फैज-ए-इलाही मस्जिद के पास से हटेगा अवैध निर्माण. (photo: ITG)
दिल्ली के तुर्कमान गेट स्थित 100 साल पुरानी फैज़-ए-इलाही मस्जिद के आसपास अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 7 जनवरी 2026 को सुबह से शुरू होगी. प्रशासन ने स्थानीय लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है. कार्रवाई के लिए 17 बुलडोजर मौके पर पहुंच चुके हैं. कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की संभावना है, इसलिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की एडवाइजरी दी गई है. पुलिस ने कुछ सड़कों को पूरी तरह बंद रखा जाएगा.

ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी के अनुसार, रामलीला मैदान और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक प्रभावित रहने की संभावना है. पुलिस का कहना है कि डिमोलिशन की कार्रवाई के चलते जेएलएन मार्ग, अजमेरी गेट और मिंटो रोड जैसी प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो सकती है. दिल्ली गेट, बीएसजेड मार्ग (BSZ Marg) और एनएस मार्ग पर भी कार्रवाई जारी रहने तक भारी दबाव रहने की संभावना है.

पुलिस ने साफ तौर पर सलाह दी है कि अगर बहुत जरूरी न हो तो इन रास्तों का इस्तेमाल करने से बचें. यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का चुनाव करने की सलाह दी गई है, ताकि जाम में फंसने से बचा जा सके.

ये सड़कें रहेंगी पूरी तरह बंद

ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, कुछ सड़कों पर यातायात का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. कमला मार्केट गोल चक्कर से हमदर्द बिल्डिंग के आगे आसफ अली रोड का रास्ता बंद रहेगा. इसी तरह कमला मार्केट गोलचक्कर से जेएलएन मार्ग और दिल्ली गेट से जेएलएन मार्ग की तरफ जाने वाले वाहनों पर रोक रहेगी. मिरदर्द चौक से गुरु नानक चौक की ओर महाराजा रणजीत सिंह मार्ग का रास्ता भी डिमोलिशन पूरा होने तक बंद रखा जाएगा.

मौके पर पहुंचे 17 बुलडोजर

सूत्रों कहना है कि डिमोलिशन का कार्रवाई पहले 6-7 जनवरी की दरमियानी रात करीब 2 बजे से होनी थी, लेकिन अब ये कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हो सकती है. सूत्रों ने ये भी बताया कि फैज-ए-इलाही मस्जिद और उसके आसपास के क्षेत्र में होने वाले डिमोलिशन के लिए तुर्कमान गेट पर कुल 17 बुलडोजर पहुंच चुके हैं.

अधिकारियों ने बताया कि डिमोलिशन की ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देशों और एमसीडी के सर्वे के बाद हो रही है, जिसमें रामलीला मैदान क्षेत्र में करीब अतिक्रमण चिह्नित किया गया था, जिसमें मस्जिद से सटे हिस्से भी शामिल हैं. एमसीडी ने दवाघर और बारात घर को अवैध घोषित किया गया है.

इलाके में अफरा-तफरी का माहौल

एमसीडी ने डिमोलिशन की कार्रवाई के लिए लोगों से कल सुबह तक अवैध निर्माण को खाली करने का निर्देश दिया है और खुद अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल है.

वहीं, एमसीडी के निर्देशों के बाद कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण को हटाने का भी काम शुरू कर दिया है. जबकि कुछ लोगों अपना-अपना सामान निकलने में जुटे हैं.

