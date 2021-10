ओडिशा के कालाहांडी में शिक्षिका की हत्या पर संबित पात्रा का बड़ा बयान, मंत्री के 'आचरण' पर भी उठाए सवाल

ओडिशा के कालाहांडी में 24 वर्षीय स्कूल शिक्षिका की हत्या के मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. उन्होंने इस मामले में राज्य सरकार के एक मंत्री के नाम का भी जिक्र किया है. साथ ही कहा कि मंत्री के बचाव में वहां के पुलिस कर्मियों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया था.

मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने कहा, ''ओडिशा सरकार के एक मंत्री दिब्य शंकर मिश्रा का नाम भी इस प्रकरण में शामिल हो रहा है. समय-समय पर स्कूल में जाकर महिलाओं का शोषण करना, ये मंत्री के आचरण में था, ऐसी बातें मीडिया में आ रही हैं.''

संबित पात्रा ने कहा कि वहां के पुलिस कर्मियों ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराने से मना कर दिया था. कहीं न कहीं पुलिस जानती थी कि इसमें मंत्री जी की साख का सवाल है, इसलिए पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही थी. जब विपक्षी पार्टियों का दबाव पड़ा, तब पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी.

