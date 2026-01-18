scorecardresearch
 
बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कल... सभी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता रहेंगे मौजूद

बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत सोमवार को पार्टी मुख्यालय में बड़े नेताओं का जमावड़ा होगा, जहां नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के समर्थन के चलते उनके निर्विरोध चुने जाने की पूरी संभावना है, जिससे वह बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं.

नामांकन में पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे. (File Photo: PTI)
भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया के तहत सोमवार को पार्टी मुख्यालय में शीर्ष नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, बीजेपी के लगभग सभी मुख्यमंत्री, राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और कई वरिष्ठ नेता नितिन नबीन के नामांकन कार्यक्रम में शामिल होंगे.

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है और उनके निर्विरोध चुने जाने की संभावना है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत शीर्ष नेतृत्व ने उनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया है. नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.

सोमवार को नामांकन दाखिल करेंगे नितिन नबीन

बीजेपी के राष्ट्रीय निर्वाचन अधिकारी के. लक्ष्मण की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक, सोमवार को दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा. इसके बाद 19 जनवरी को शाम 4 से 5 बजे के बीच नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसी दिन शाम 5 से 6 बजे के बीच नाम वापस लिए जा सकेंगे. नए पार्टी अध्यक्ष के नाम की घोषणा अगले दिन की जाएगी.

सूत्रों ने बताया कि इस मौके पर पार्टी के लगभग सभी मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे. इसके अलावा बीजेपी के सभी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य बड़े नेता भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. नितिन नबीन, जो बिहार से पांच बार विधायक रह चुके हैं और हाल ही में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, सोमवार को औपचारिक रूप से नामांकन दाखिल करेंगे.

कैसे होता है चुनाव?

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है. पार्टी के संविधान के मुताबिक, किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित करने के लिए कम से कम पांच राज्यों से आए 20-20 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है. अगर जरूरत पड़ी तो 20 जनवरी को मतदान कराया जाएगा और उसी दिन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

