BJP National President 2026 Live: 'पंचायत से पार्लियामेंट तक जुनून जरूरी', बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन का कार्यकर्ताओं को संदेश

12:48 PM (46 मिनट पहले)

BJP national president 2026 live: बंगाल-तेलंगाना में बीजेपी बनी जनता की आवाज: PM मोदी

Posted by :- Nitin

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के कार्यभार समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'जनता की सेवा हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है. हमने सत्ता को सुख का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है. इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है, अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जनविश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है. बीते 11 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई. पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है. बीते डेढ़-दो वर्षों में भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है. विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, भाजपा की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है. इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें से 4 चुनाव भाजपा-एनडीए ने जीते हैं.

पीएम ने कहा कि आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की ही नहीं, बल्कि नगरपालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है. इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है. भाजपा, महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर वन पार्टी बनी है. कुल 29 में से 25 बड़े शहरों की जनता ने भाजपा-एनडीए को चुना है. कुल जितने पार्षद जीते हैं, उनमें से 50 प्रतिशत भाजपा के हैं. ऐसे ही केरल में भाजपा के करीब 100 पार्षद हैं. ऐसे ही तिरुवनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया है.