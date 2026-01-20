BJP National President 2026 Live: 'पंचायत से पार्लियामेंट तक जुनून जरूरी', बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन का कार्यकर्ताओं को संदेश

भारतीय जनता पार्टी में नबीन अध्याय की शुरुआत हो गई है. सोमवार को चुनाव प्रक्रिया की औपचारिकता पूरी होने के बाद नितिन नबीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बने गए हैं. इसी क्रम में मंगलवार को उन्हें पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में मंच पर निर्वाचन पत्र सौंप दिया है.
वहीं, बीजेपी के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालने से पहले नितिन नबीन ने मंगलवार सुबह दिल्ली में झंडेवालान, वाल्मीकि मंदिर, हनुमान मंदिर में पूजा और दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने बंगला साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका.
बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में आयोजित पदभार ग्रहण कार्यक्रम में नितिन नबीन औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद हैं.
BJP मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नबीन ने कहा, 'आज सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. आपने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को पार्टी के इस सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अवसर दिया है और इसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं. प्रधानमंत्री, मैं आपका भी हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं. क्योंकि हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं ने हमेशा दूर से देखा है कि आप राष्ट्र सेवा के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं.'
उन्होंने कहा, 'मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार गुजरात के आनंद में आपके साथ एक कार्यक्रम में भाग लिया था. उस वक्त मैं राष्ट्रीय महासचिव था और मैंने सद्भावना मिशन कार्यक्रम के दौरान आपको प्रत्येक व्यक्ति की बात ध्यान से सुनते हुए देखा था. कार्यक्रम खत्म होने के बाद, जब आपने अपने ग्रीन रूम में हमसे बात की तो आपने बड़ी भावुकता से समझाया कि गुजरात से इतने सारे लोग क्यों आए थे... उस दिन मुझे समझ आया कि एक व्यक्ति तभी महान बनता है, जब वह जनता की भावनाओं से जुड़ता है.'
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन के कार्यभार समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, 'जनता की सेवा हमारे लिए हमेशा सर्वोपरि रही है. हमने सत्ता को सुख का नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम बनाया है. इसलिए भाजपा पर जनता का विश्वास निरंतर मजबूत होता गया है, अगर बीते 11 वर्षों की ही बात करें तो भाजपा की यात्रा जनविश्वास अर्जित करने की अद्भुत यात्रा रही है. बीते 11 वर्षों में भाजपा ने हरियाणा, असम, त्रिपुरा और ओडिशा में पहली बार अपने सामर्थ्य से सरकार बनाई. पश्चिम बंगाल और तेलंगाना में भाजपा जनता की एक बड़ी आवाज बनकर उभरी है. बीते डेढ़-दो वर्षों में भाजपा पर जनता का भरोसा और मजबूत हुआ है. विधानसभा हो या स्थानीय निकाय, भाजपा की स्ट्राइक रेट अभूतपूर्व रही है. इस दौरान देश में 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं, इनमें से 4 चुनाव भाजपा-एनडीए ने जीते हैं.
पीएम ने कहा कि आज भाजपा सिर्फ संसद और विधानसभा की ही नहीं, बल्कि नगरपालिकाओं और नगर निगमों में भी पहली पसंद है. इसका ताजा उदाहरण महाराष्ट्र है. भाजपा, महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों में नंबर वन पार्टी बनी है. कुल 29 में से 25 बड़े शहरों की जनता ने भाजपा-एनडीए को चुना है. कुल जितने पार्षद जीते हैं, उनमें से 50 प्रतिशत भाजपा के हैं. ऐसे ही केरल में भाजपा के करीब 100 पार्षद हैं. ऐसे ही तिरुवनंतपुरम की जनता ने मेयर चुनाव में 45 साल बाद लेफ्ट से सत्ता छीनी और भाजपा पर भरोसा किया है.
बीजेपी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये 21वीं सदी है और देखते ही देखते 21वीं सदी के पहले 25 वर्ष तो पूरे भी हो चुके हैं, आने वाले 25 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है. ये वह कालखंड है जब विकसित भारत का निर्माण होना है और होना तय है. इस महत्वपूर्ण कालखंड की शुरुआत में नितिन नबीन भाजपा की विरासत को आगे बढ़ाएंगे. आजकल के युवाओं की भाषा में नितिन जी खुद भी एक प्रकार से 'मिलेनियल' हैं, वे उस पीढ़ी से हैं जिसने भारत में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन होते देखे हैं. भाजपा एक संस्कार है. भाजपा एक परिवार है, हमारे यहां 'मेंबरशिप' से भी ज्यादा 'रिलेशनशिप' होती है. बीजेपी एक ऐसी परंपरा है जो पद से नहीं प्रक्रिया से चलती है. हमारे यहां पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार जीवन भर की जिम्मेदारी है. हमारे यहां अध्यक्ष बदलते हैं, लेकिन आदर्श नहीं बदलते. नेतृत्व बदलता है, लेकिन दिशा नहीं बदलती.
PM ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों को लगता होगा, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए. 25 साल ये लगातार सरकार के मुखिया हैं. ये सब अपनी जगह है, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में ये है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं. यही सबसे बड़ा गर्व है.
PM ने कहा कि नितिन खुद एक तरह से मिलेनियल पीढ़ी के हैं. वे उस पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं, जिसने भारत में बहुत बदलाव देखे हैं. वे उस युग से हैं, जिसने बचपन में रेडियो पर खबरें सुनीं और आज एआई का इस्तेमाल करने में माहिर हैं. नितिन में युवा ऊर्जा और अपार अनुभव दोनों हैं. जनसंघ के 75 वर्ष पूरे होने पर, मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण को नमन करता हूं.
नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल लिया है. वह पार्टी के 12वें अध्यक्ष बने हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने भी उन्हें बधाई दी. पीएम मोदी ने पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि नितिन नबीन जी मेरे बॉस हैं, मैं उनका कार्यकर्ता हूं. अब नितिन नबीन जी हम सभी के अध्यक्ष हैं और उनका दायित्व सिर्फ भाजपा को संभालना ही नहीं है, एनडीए के सभी साथियों के बीच तालमेल का दायित्व भी देखना है.
पीएम ने बीजेपी के संगठन कुशल की तारीफ करते हुए कहा कि बीते एक डेढ़ वर्षों में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती, अटल जी की 100वीं जन्म जयंती, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष, ऐसे महापर्व हम मनाते रहे हैं. ये वे प्रेरणाएं हैं जो देश के लिए जीने के हमारे संकल्प को और मजबूत करती हैं. हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा-राष्ट्रसेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है.
पीएम ने कहा कि अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर तय किया. इस सदी में एम. वेंकैया नायडू और नितिन गडकरी जैसे नेताओं के साथ-साथ हमारे कई वरिष्ठ सहयोगियों ने संगठन का विस्तार किया. राजनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया. फिर अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने कई राज्यों में सरकारें बनाईं और केंद्र में लगातार दूसरी बार सत्ता में आई. इसके बाद जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर संसद तक हर स्तर पर मजबूत हुई है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन को बधाई दी है. PM ने कहा, 'सर्वप्रथम, विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष चुने जाने पर नितिन नबीन को हार्दिक बधाई. पिछले कई महीनों से, संगठन की सबसे छोटी इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक, पूरी प्रक्रिया शत प्रतिशत लोकतांत्रिक तरीके से संपन्न हुई है. आज ये प्रक्रिया विधिवत और औपचारिक रूप से संपन्न हो गई है. बीते कई महीनों से संगठन पर्व यानी पार्टी की छोटी-सी यूनिट से लेकर अध्यक्ष चुनने की व्यापक प्रक्रिया शत-प्रतिशत लोकतांत्रिक तरीके से भाजपा के संविधान की स्पिरिट को और उसमें बताई गई हर बात को ध्यान में रखकर लगातार चल रही थी, आज उसका विधिपूर्वक समापन हुआ है.
उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 2014 से बीजेपी का जो विजय रथ चला है, वो अब नितिन नबीन के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा. आज हमारी 20 राज्यों में सरकार है. हमने- बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में दूसरी बार सरकार बनाई है. अब पीएम मोदी और नितिन नबीन के नेतृत्व में बीजेपी बंगाल में भी जीत दर्ज करेगी.
उन्होंने ये भी कहा कि नितिन जो मूलत: कार्यकर्ता हैं, वैचारिक पृष्ठभूमि पर परिपक्व हैं और बहुत ही छोटी उम्र में पांच बार विधायक रह चुके हैं और वर्तमान में भी विधायक हैं. बिहार सरकार में कई बार मंत्री रहे हैं. हमारे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महासचिव के रूप में आपको सारे देश का भ्रमण करने का मौका मिला, आपने सारे देश को समझा. आप सिक्किम के प्रभारी रहे और आप छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, जहां आपने BJP सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान किया. ऐसे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान व्यक्तित्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है. आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत शुभकामनाएं.
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण समारोह में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि आज बहुत ही ऐतिहासिक अवसर है, जब दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे नौजवान, ऊर्जावान, प्रतिभावान श्री नितिन नबीन ये पदभार संभाल रहे हैं. मैं अपनी ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत-बहुत बधाई देता हूं. मैं आज के दिन हमारे पीएम और चुनाव समिति के सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूं.
बीजेपी के राष्ट्रीय रिटर्निंग अधिकारी के. लक्ष्मण ने नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया है. उन्हें मंच पर निर्वाचन पत्र सौंपा गया है.
बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और सम्मान किया गया. इस दौरान निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी अभिनंदन किया गया. आज नितिन नबीन औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. आज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय मंत्री और संगठन के पदाधिकारी मौजूद हैं. बीजेपी मुख्यालय में इसे लेकर उत्सव और राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय पहंच गए हैं. थोड़ी देर में नितिन नबीन बीजेपी अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री शामिल होंगे. वह सभा को संबोधित भी करेंगे.
बिहार की राजधानी पटना के बांकीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थक जश्न मनाया रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालने जा रहे हैं. नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रह चुके हैं. उनके अध्यक्ष बनने को लेकर स्थानीय स्तर पर खासा उत्साह देखा जा रहा है.
दिल्ली में बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ Gen-Z की बात करते हैं, जबकि बीजेपी में 45 साल का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है. बिधूड़ी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह साफ संदेश है कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता शीर्ष पद तक पहुंच सकता है. यही असली लोकतंत्र है.
बीजेपी के नए होने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. थोड़ी देर में वह बीजेपी अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे. गृह मंत्री अमित शाह भी मुख्यालय पहुंच रहे हैं. पीएम मोदी भी नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होंगे.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं. आज बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार संभालेंगे. इस मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद हैं. बीजेपी मुख्यालय में कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और राजनीतिक हलकों में इस नेतृत्व परिवर्तन को अहम माना जा रहा है. इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह भी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे.
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेंगे. इस मौके पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे. प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस समारोह में भाग लेने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं.
भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के पदभार ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए विदेश मंत्री एस. जयशंकर बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए हैं.
नितिन नबीन के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने पर बिहार बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नया जोश नजर आ रहा है. इस मौके पर बीजेपी नेता डॉ. गुरु प्रकाश पासवान ने कहा, 'बिहार निवासी और भाजपा कार्यकर्ता होने के नाते आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है. नितिन नबीन हमारे विधायक, बिहार सरकार में मंत्री और युवा विंग के अध्यक्ष रह चुके हैं... जबरदस्त उत्साह और ऊर्जा है; नितिन नबीन के नेतृत्व में भाजपा निश्चित रूप से अपनी चरम सफलता की ओर तेजी से बढ़ेगी.'
बीएमसी चुनाव परिणामों पर उन्होंने कहा, 'जिस तरह मुंबई की जनता ने महायुति, देवेंद्र फडणवीस, BJP, एकनाथ शिंदे की पार्टी और हमारे सहयोगियों को अपना आशीर्वाद दिया है, हम बीएमसी को एक नई दिशा देंगे...'
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार संभालने से पहले नितिन नबीन का मंगलवार सुबह दिल्ली में विभिन्न धार्मिक स्थलों पर पूजा और दर्शन किए. अब से कुछ देर बाद वह बीजेपी मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार संभालेंगे. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, नितिन गडकरी, विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य भाजपा अध्यक्ष और संगठन मंत्री मौजूद रहेंगे. यहां पढ़ें पूरी खबर...
गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेकने के बाद बीजेपी अध्यक्ष पार्टी मुख्यालय की ओर निकल गए हैं, जहां वह अब से कुछ देर में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेंगे. वहीं, नितिन नबीन के पार्टी अध्यक्ष बनने से बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है और कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए बीजेपी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए हैं.