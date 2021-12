किसानों के मुद्दे पर वरुण गांधी ने फिर सरकार को घेरा, MSP की गारंटी पर प्राइवेट बिल लेकर आएंगे

किसानों के मुद्दे पर लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ हमलावर रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी अब MSP की गारंटी पर कानून पर प्राइवेट बिल लाने जा रहे हैं. वरुण गांधी ने ये बिल संसद को तो भेज दिया है, लेकिन इसे अभी पेश होना बाकी है. इस बिल के जरिए वरुण गांधी ने 22 फसलों पर दी जाने वाली MSP को कानूनी गारंटी देने की मांग की है.

गांधी के प्रस्तावित बिल के अनुसार, अगर किसी किसान को तय MSP से कम भुगतान किया जाता है तो उसे जितनी कीमत कम दी गई है, उतना मुआवजा दिया जाएगा. इसमें ये भी प्रस्ताव है कि लेन-देन के दो दिन के भीतर भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाना चाहिए.

बिल को लेकर वरुण गांधी ने ट्वीट भी किया है. उन्होंने लिखा, 'किसान और सरकार लंबे समय से कृषि संकट पर बहस कर रही हैं. अब एमएसपी पर कानून का समय आ गया है.'

India's farmers & her governments have long debated the agricultural crisis,in & out of commissions.The time has come for an MSP law.I’ve created & submitted to parliament what I believe to be an actionable piece of legislation.I welcome any critique of it.https://t.co/oUCRSNW0Te pic.twitter.com/BiX2AGoED4