मामूली टक्कर के बाद Zepto के डिलीवरी बॉय पर जानलेवा हमला, वीडियो वायरल

बेंगलुरु से डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट करने का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर ज़ेप्टो के एक डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. यह घटना 4 जनवरी की रात करीब 8 बजे की बताई जा रही है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और डिलीवरी कर्मियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

पीड़ित डिलीवरी बॉय की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है, जो जेप्टो में डिलीवरी का काम करता है. वह उस दिन बेंगलुरु के काग्गादासपुरा स्थित 29वें क्रॉस पर मौजूद जेप्टो गोदाम से एक ऑर्डर लेकर डिलीवरी के लिए निकला था.

मोड़ पर हुआ हादसा, फिर शुरू हुई मारपीट

जानकारी के अनुसार, जब दीपक कुमार 29वें क्रॉस जंक्शन पर दाहिने मोड़ से मुड़ रहा था, तभी सामने से आ रही होंडा एक्टिवा पर सवार दो युवकों ने अचानक ब्रेक लगाया. ब्रेक लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े. इसके बाद उन्होंने बिना किसी बात के जेप्टो डिलीवरी बॉय पर हमला कर दिया.

आरोप है कि दोनों युवकों ने दीपक के चेहरे पर मुक्कों से हमला किया, उसे जमीन पर गिरा दिया और फिर लातों से पीटा. इस दौरान सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और सार्वजनिक शांति भंग हुई.

लोगों ने रोका, फिर भी हमला जारी

घटना के समय मौके पर मौजूद लोगों ने बीच-बचाव करने की कोशिश की और झगड़ा रोकने का प्रयास किया. हालांकि, इसके बावजूद दोनों आरोपी युवक नहीं माने और जमीन पर पड़े दीपक कुमार को फिर से लात मारकर पीटते रहे.

देखें वीडियो...

इस पूरी घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वीडियो सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई

दरअसल, यह वीडियो 9 जनवरी को फेसबुक पर वायरल हुआ. वीडियो के आधार पर बेंगलुरु के बैयप्पनहल्ली पुलिस स्टेशन में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और वायरल वीडियो को सबूत के तौर पर देखा जा रहा है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

