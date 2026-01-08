हवाई सफर में आई मौत... जयपुर से बेंगलुरु जा रही फ्लाइट में बच्चे की तबीयत बिगड़ी, इंदौर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी नहीं बची जान

जयपुर से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-610) को मंगलवार शाम इंदौर एयरपोर्ट पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा. विमान में सवार एक साल के बच्चे को सांस लेने में अचानक तकलीफ होने के बाद पायलट ने मेडिकल इमरजेंसी घोषित की थी. हालांकि, त्वरित चिकित्सा सहायता मिलने के बावजूद मासूम ने दम तोड़ दिया.

एरोड्रम थाना इलाके के डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी के मुताबिक, यह फ्लाईट जयपुर से शाम 5:30 बजे उड़ान भरकर करीब रात 8:10 बजे बेंगलुरु पहुंचने वाली थी. उड़ान के दौरान एक साल के बच्चे अबरार को सांस लेने में गंभीर परेशानी शुरू हो गई और परिजनों ने केबिन क्रू को इसकी सूचना दी. विमान में मौजूद चिकित्सक ने प्राथमिक सहायता देना शुरू किया. हालत गंभीर होने पर पायलट ने करीब शाम 7:20 बजे पास के एयरपोर्ट इंदौर के साथ संपर्क किया और इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति लेकर विमान को सुरक्षित रूप से उतारा गया.

लैंडिंग के बाद बच्चे को लगातार सीपीआर (CPR) दिया गया और तत्काल एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों की कोशिशों के बावजूद अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.

प्रारंभिक रिपोर्टों के मुताबिक बच्चे की पहचान मोहम्मद अबरार के रूप में हुई है, जो अपने माता-पिता और बड़े भाई के साथ घर बेंगलुरु लौट रहा था. परिजनों ने बताया कि बच्चे की हालत फ्लाइट में बैठने से पहले पूरी तरह ठीक नहीं थी और उड़ान के दौरान उसकी समस्या और गंभीर हो गई.

हवाई अड्डे के अधिकारियों और विमानन क्रू की त्वरित प्रतिक्रिया के बावजूद बच्चे को बचाया नहीं जा सका, फिलहाल परिजन बिना पोस्टमार्टम के बच्चे का शव लेकर रवाना हो गए हैं.

