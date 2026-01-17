बेंगलुरु में तीन कॉलेज छात्रों की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से हुई टक्कर

बेंगलुरु के देवनहल्ली के पास अगलकोटे गांव के नजदीक शनिवार को हुए सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. इस भीषण दुर्घटना में तीन कॉलेज छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि यह हादसा देवनहल्ली ट्रैफिक पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत अगलकोटे गांव के पास हुआ. तीनों युवक एक ही दोपहिया वाहन पर सवार थे. बाइक चला रहा युवक तेज गति में था और उसके पीछे दो दोस्त पिलियन राइडर के रूप में बैठे थे. तीनों कॉलेज छात्र बताए जा रहे हैं. मृतकों में एक की उम्र 20 वर्ष और दो अन्य की उम्र 19 वर्ष बताई गई है.

तेज रफ्तार बनी मौत की वजह

पुलिस ने बताया कि जैसे ही बाइक एक मोड़ पर पहुंची, चालक नियंत्रण खो बैठा. तेज रफ्तार के कारण बाइक सीधे डिवाइडर से टकराई और उछलकर सड़क की दूसरी ओर जा गिरी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों युवक बाइक से उछलकर सामने वाली लेन में जा गिरे.

इसी दौरान सामने से आ रही एक तेज रफ्तार लॉरी ने तीनों को कुचल दिया. पुलिस के मुताबिक, लॉरी की रफ्तार भी अधिक थी. हादसा इतना भयावह था कि तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग वहां जुट हो गए.

सामने से आई लॉरी ने कुचला

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इस केस में बाइक चला रहे युवक और लॉरी चालक दोनों को एफआईआर में नामजद किया गया है. अधिकारियों के अनुसार, हादसे की परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा रही है.

पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में तेज रफ्तार हादसे की प्रमुख वजह प्रतीत हो रही है. यह भी देखा जा रहा है कि लॉरी चालक ने समय पर ब्रेक लगाने की कोशिश की या नहीं. आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि दुर्घटना की सटीक वजह स्पष्ट हो सके.

