बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 38 करोड़ की कोकीन जब्त,ब्राजील से आया यात्री गिरफ्तार

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तस्करी का एक बड़ा खेल नाकाम कर दिया गया. ब्राज़ील के साओ पाउलो से पहुंचे एक यात्री के पास से करोड़ों की ड्रग्स की खेप बरामद हुई है. 7.72 किलो कोकीन पकड़ी गई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 38.60 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ कस्टम्स अधिकारियों ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं.



न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 21 जनवरी की है, जब बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर कस्टम्स अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली. इसी आधार पर अधिकारियों ने साओ पाउलो से पहुंचे एक यात्री को रोका और उसकी जांच की. तलाशी के दौरान उसके सामान से भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुई.

बेंगलुरु कस्टम्स ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कार्रवाई 21 जनवरी को की गई और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल यात्री की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल तेज

कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. शुरुआती पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी यह खेप कहां पहुंचाने वाला था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है.

ड्रग तस्करी के इस मामले को सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं क्योंकि कोकीन की खेप ब्राज़ील जैसे देश से भारत लाई जा रही थी, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, कस्टम्स और अन्य जांच एजेंसियां अब आरोपी के कॉल डिटेल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

