scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 38 करोड़ की कोकीन जब्त,ब्राजील से आया यात्री गिरफ्तार

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर कस्टम्स अधिकारियों ने ब्राज़ील के साओ पाउलो से आए एक यात्री के पास से 7.72 किलो कोकीन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 38.60 करोड़ रुपये आंकी गई है. आरोपी को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. फिलहाल उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है. मामले में आगे की जांच जारी है.

Advertisement
X
तस्कर को कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार (Photo: Representational )
तस्कर को कस्टम अधिकारियों ने किया गिरफ्तार (Photo: Representational )

बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सुरक्षा एजेंसियों ने तस्करी का एक बड़ा खेल नाकाम कर दिया गया. ब्राज़ील के साओ पाउलो से पहुंचे एक यात्री के पास से करोड़ों की ड्रग्स की खेप बरामद हुई है. 7.72 किलो कोकीन पकड़ी गई जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 38.60 करोड़ रुपये बताई जा रही है.

भारी मात्रा में ड्रग्स के साथ कस्टम्स अधिकारियों ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के बाद अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड में आ गई हैं.


न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक घटना 21 जनवरी की है, जब बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर कस्टम्स अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिली. इसी आधार पर अधिकारियों ने साओ पाउलो से पहुंचे एक यात्री को रोका और उसकी जांच की. तलाशी के दौरान उसके सामान से भारी मात्रा में कोकीन बरामद हुई.

सम्बंधित ख़बरें

According to the 2024 TomTom Traffic Index, Bengaluru ranks as the world’s third slowest city for traffic, with an average of 34 minutes to cover 10 km.
168 घंंटे ट्रैफिक में? इंड‍िया के इस शहर का तो गजब हाल है, देख‍िए डेटा 
Kim Sung Kyung
'सिक्योरिटी चेक के बहाने ‘T’ पोजि‍शन में खड़ा कर की छेड़छाड़' कोरियाई पर्यटक ने सुनाई आपबीती
लोगों के बजट से बाहर होता घर
क्या सिर्फ अमीरों के लिए बन रहे हैं 3BHK घर, 20 लाख की सैलरी भी पड़ी कम
2025 में क्यों कम हुई घरों की सप्लाई
दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में गिरी घरों की सेल, इन शहरों में लोगों ने खूब खरीदी प्रॉपर्टी
Bengaluru molestation case
'चेकिंग के बहाने रोका और...', एयरपोर्ट पर कोरियाई महिला के साथ यौन उत्पीड़न, कर्मचारी अरेस्ट

बेंगलुरु कस्टम्स ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कार्रवाई 21 जनवरी को की गई और आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल यात्री की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है.

Advertisement

अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल तेज

कस्टम्स अधिकारियों के अनुसार, आरोपी को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है. शुरुआती पूछताछ में यह जानने की कोशिश की जा रही है कि आरोपी यह खेप कहां पहुंचाने वाला था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है.

ड्रग तस्करी के इस मामले को सुरक्षा एजेंसियां अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जोड़कर देख रही हैं क्योंकि कोकीन की खेप ब्राज़ील जैसे देश से भारत लाई जा रही थी, ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे संगठित अंतरराष्ट्रीय गिरोह सक्रिय हो सकता है.

सूत्रों के मुताबिक, कस्टम्स और अन्य जांच एजेंसियां अब आरोपी के कॉल डिटेल, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mumbai Mayor Election
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement