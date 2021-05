सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची बंगाल हिंसा की आंच, सीबीआई जांच कराने की मांग

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही हिंसा का दौर जारी है. अब हिंसा का ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. भारतीय जनता पार्टी के नेता और वकील गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, साथ ही हिंसा की सीबीआई जांच कराने की मांग की है.



गौरव भाटिया ने अपनी याचिका में कहा है कि चुनाव के नतीजों के बाद से ही हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है. कई बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, कुछ को मारा भी गया है. ऐसे में इस पूरी घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए.

Petitioned the Hon'ble Supreme Court pertaining to brutal violence, murders & rape happening in West Bengal Violation of human rights by alleged TMC goons should not be tolerated

Mamata Banerjee should abide by the Constitutional oath she took Protect lives #WestBengalViolence https://t.co/rWzO1FiV0Z pic.twitter.com/2D6odGHDpv