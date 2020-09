NEET परीक्षा से पहले ममता ने हटाया 12 सितंबर का लॉकडाउन, BJP ने कसा तंज

पश्चिम बंगाल सरकार ने NEET की परीक्षाओं को देखते हुए राज्य में लॉकडाउन को वापस ले लिया है. सरकार की ओर से 11, 12 सितंबर को पूरे राज्य में लॉकडाउन का ऐलान किया गया था, लेकिन गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 12 तारीख के लॉकडाउन को वापस लेने का ऐलान किया गया. दरअसल, 13 सितंबर को NEET की परीक्षा है ऐसे में छात्रों की सहूलियत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है.



पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से गुरुवार को ट्वीट कर लिखा गया कि राज्य सरकार ने 11-12 सितंबर को लॉकडाउन का ऐलान किया था. लेकिन 13 तारीख को NEET की परीक्षा है, जिसके चलते छात्रों की ओर से लॉकडाउन में छूट की अपील की गई थी, ताकि वो परीक्षा केंद्रों तक पहुंच सकें.



ममता बनर्जी ने लिखा कि ऐसे में छात्रों की सुविधा को देखते हुए सरकार ने 12 सितंबर के लॉकडाउन को वापस ले लिया है. हालांकि, 11 तारीख को लॉकडाउन लागू रहेगा. अब राज्य में 13 तारीख को छात्र आसानी से परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकेंगे.

Keeping their interest in mind, while keeping the statewide lockdown as it is on Sep 11th, it has been decided to cancel the lockdown on 12th, so that the students can attend the examination on 13th without any apprehensions or concerns. I wish them all the very best. (2/2)