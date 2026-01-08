कर्नाटक के बेलगावी शुगर फैक्ट्री में बॉयलर विस्फोट से तबाही, मृतकों की संख्या पहुंची आठ

कर्नाटक के बेलगावी में एक चीनी मिल में हुए बॉयलर विस्फोट ने पूरे इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है. इस हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर आठ हो गई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को झुलसे पांच और घायलों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा आठ पहुंच गया. इस मामले में कंपनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.

यह हादसा बुधवार को बेलगावी जिले के बैलहोंगल तालुक स्थित मरकुंबी गांव की इनामदार शुगर फैक्ट्री में हुआ था. विस्फोट इतना भीषण था कि मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. इसके अलावा पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

घायलों की भी नहीं बच सकी जान

पुलिस के अनुसार, विस्फोट में घायल हुए सभी पांच लोग गंभीर रूप से झुलस गए थे. गुरुवार को इलाज के दौरान एक-एक कर सभी ने दम तोड़ दिया. इस तरह इस दर्दनाक हादसे में कुल आठ लोगों की जान चली गई. घटना के बाद से ही पीड़ित परिवारों में मातम पसरा हुआ है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में कंपनी के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इनमें कंपनी के जनरल मैनेजर और टेक्निकल हेड समेत अन्य एक अधिकारी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि हादसे की जांच जारी है और जो भी लोग इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उनके खिलाफ आगे भी कार्रवाई की जाएगी.

मरकुंबी गांव में पसरा सन्नाटा

हादसे के बाद मरकुंबी गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया है. गांव में हर तरफ उदासी और सन्नाटा छाया हुआ है. लोग इस दर्दनाक घटना से स्तब्ध हैं और किसी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं.

पोस्टमार्टम के दौरान मोर्चरी में मौजूद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था. अपने प्रियजनों को खोने का गम परिवारों के लिए असहनीय साबित हो रहा है. यह हादसा न सिर्फ फैक्ट्री से जुड़े लोगों के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए एक गहरा सदमा बन गया है.

