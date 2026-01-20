scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

असम के कोकराझार में हिंसा का तांडव... युवक की हत्या के बाद आगजनी, हाईवे जाम, दो की मौत

पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए. विरोध प्रदर्शन हिंसा में बदल गया, जिसमें आगजनी, तोड़फोड़ और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम जैसी घटनाएं सामने आईं. अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि भारी पुलिस बल तैनात कर हालात संभालने की कोशिश जारी है.

Advertisement
X
असम में युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई. (Photo- Screengrab)
असम में युवक की मौत के बाद हिंसा भड़क गई. (Photo- Screengrab)

पश्चिमी असम के कोकराझार जिले में एक युवक की हत्या के बाद हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं. इस घटना के बाद भड़की हिंसा में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि जिले के कई हिस्सों में जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है. मृतकों की पहचान सुनील मुर्मू और सिखना ज्वह्वलाओ बिस्मित के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, सोमवार 19 जनवरी को गौर नगर इलाके में एक सड़क हादसे के बाद दो समूहों के बीच विवाद हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गया. आरोप है कि उग्र भीड़ ने सिखना ज्वह्वलाओ बिस्मित की पीट-पीटकर हत्या कर दी. यह स्थान करीगांव पुलिस चौकी से महज 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. सिखना, स्थानीय ठेकेदार बरोंडा बसुमतारी के दामाद थे, जो क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य से जुड़े हैं.

यह भी पढ़ें: असम के माजुली-लखीमपुर फेरी घाट पर सुबनसिरी नदी में गिरी कार, ऐसे बची ड्राइवर की जान

सम्बंधित ख़बरें

Assam Subansiri river car accident
असम: फेरी घाट पर सुबनसिरी नदी में गिरी कार, ऐसे बची ड्राइवर की जान
Himanta Biswa Sarma and modi
असमिया पहचान क्‍या है, पीएम मोदी के मुताबिक वो कांग्रेस के कारण खतरे में क्‍यों पड़ गई
Car slips into subansiri river in majuli assam
नदी में गिरी फेरी रैंप से फिसली कार, ऐसे किया गया युवक का रेस्क्यू
दीपांकर बोरदोलोई, जिनकी बेटे का रिजल्ट देखने के बाद हो गई मौत. (Photo: Screengrab)
UKG में पढ़ने वाले बेटे का रिजल्ट देखते ही इंजीनियर पिता की मौत, स्कूल में ही तोड़ा दम
Prime minister Modi lays foundation stone of Kaziranga elevated corridor
PM मोदी ने कांजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की रखी आधारशिला

इस घटना के विरोध में भड़के प्रदर्शन के दौरान सुनील मुर्मू गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में मौत हो गई. इसके बाद आक्रोश और भड़क उठा. गुस्साए लोगों ने करीगांव इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

Advertisement

हिंसा-आगजनी, दुकानों में तोड़फोड़

हिंसा के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दो अस्थायी बिरसा कमांडो फोर्स कैंपों को आग के हवाले करने का आरोप है. इसके अलावा सिदु कान्हू भवन में तोड़फोड़ की गई और कई दुकानों को भी आग लगा दी गई. मौके पर एक स्कॉर्पियो वाहन को भी जला दिया गया. इस हिंसा में युगिराज ब्रह्मा और प्रभात ब्रह्मा समेत कई लोग घायल हुए हैं.

पुलिस ने 29 लोगों को हिरासत में लिया

स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी संवेदनशील इलाकों में तैनात किए गए हैं. वरिष्ठ अधिकारी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं. पुलिस ने अब तक हत्या और हिंसा के मामलों में 29 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच जारी है.

यह भी पढ़ें: असमिया पहचान क्‍या है, पीएम मोदी के मुताबिक वो कांग्रेस के कारण खतरे में क्‍यों पड़ गई

न्याय नहीं मिलने पर किया जाएगी बीटीसी बंद

इस बीच, ऑल बोड़ो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने चेतावनी दी है कि अगर पीड़ित परिवार को जल्द न्याय नहीं मिला तो मंगलवार को बीटीसी बंद लागू किया जाएगा. प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब हालात को और बिगड़ने से रोकना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement