Assam Flood: पानी में डूबे घर...चारों ओर तबाही, वीडियो में देखें असम पर बाढ़ का कहर

Assam Floods Latest Updates: असम में लगातार बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति भयावह है. बाढ़ के कारण घर डूब गए हैं, चारों ओर पानी ही पानी है, बेजुबान जानवर भी परेशान हैं. असम के 28 जिलों में इस साल लगभग 19 लाख से अधिक लोग बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं. राज्य में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में अबतक 55 लोगों की जान जा चुकी है. बाढ़ के चलते असम में कई घर तबाह हो गए हैं, सड़कें पानी में डूब गईं और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी समस्या आ रही है.

असम में बाढ़ की स्थिति के चलते घर डूब गए जिससे हजारों लोगों अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं. असम के होजई जिले में बाढ़ प्रभावित लोगों को ले जा रही एक नौका पलट गई, जिससे उसमें सवार तीन बच्चे लापता हो गए, जबकि 21 अन्य लोगों को बचा लिया गया.

पानी में डूब गईं फसलें

जानकारी के मुताबिक, राज्य में बजली सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है. यहां बाढ़ के कारण कुल 3.55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं. इसके बाद दरांग में 2.90 से अधिक लोग प्रभावित हैं. कुल 43338.39 हेक्टेयर फसल भूमि पानी में डूब गई है.

#WATCH Flood situation in Assam’s Chirang district remains grim with thousands of people affected



SDRF teams rescue more than 100 villagers. All the trapped people were shifted to safe places. (18.06) pic.twitter.com/IzQeAVJ0H2 — ANI (@ANI) June 19, 2022

राहत शिविरों में रह रहे लोग

बाढ़ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में 54 राहत शिविर स्थापित किए हैं और जिले के लगभग 16,000 बाढ़ प्रभावित लोग इन शिविरों में रह रहे हैं.

#WATCH Locals wade through flood water in the Kampur area of central Assam’s Nagaon district pic.twitter.com/tdX1C5nzS4 — ANI (@ANI) June 19, 2022

पीएम मोदी ने की सीएम से बात

असम में बाढ़ की स्थिति के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से फोन पर बात की और राज्य में बाढ़ की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली. साथ ही केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया.

असम में कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे हालात

मौसम विभाग की मानें तो असम में अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना है. अगर आज की बात करें तो असम में भारी बारिश का पूर्वानुमान है. वहीं, आज असम में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहेगा. बाढ़ प्रभवित लोगों का कहना है कि गांवों में स्थिति बेहद खराब है. बाढ़ का जल स्तर हर घंटे बढ़ रहा है. घर के घर पानी में डूब गए हैं.

#WATCH | Severe water-logging triggered by incessant rains causes inconvenience to commuters in various areas of Guwahati city, Assam pic.twitter.com/xoKI8n12nf — ANI (@ANI) June 19, 2022

लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू

भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों से लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं. शुक्रवार को इन टीमों ने लगभग 557 को बाढ़ प्रभावित इलाकों से सुरक्षित बाहर निकाला था.