मर्डर केस में सामने आए तीन नाबालिगों के नाम, मामूली बहस में ले ली थी शख्स की जान

तिरुनेलवेली में मामूली विवाद के चलते 46 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. घटना के बाद परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया था. यह राज्य में नाबालिग अपराधों का दूसरा बड़ा मामला बताया जा रहा है.

मर्डर में सामने आए 3 नाबालिगों के नाम (Photo: Representational Image)
तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में नाबालिगों से जुड़ा एक और गंभीर आपराधिक मामला सामने आया है. शनिवार रात एक मामूली विवाद के चलते 46 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले की जांच के बाद एक 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है, जबकि तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है. इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल देखने को मिला.

मृतक की पहचान कक्कनल्लूर निवासी मरियप्पन के रूप में हुई है. मरियप्पन इलाके में साउंड सिस्टम किराये पर देने का व्यवसाय चलाते थे. शनिवार रात वीके पुरम पुलिस को सूचना मिली कि मरियप्पन की हत्या कर दी गई है. खबर फैलते ही स्थानीय इलाके में अफरा-तफरी मच गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए.

घटना के बाद मरियप्पन के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव लेने से इनकार कर दिया. परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की. स्थिति को संभालते हुए पुलिस अधिकारियों ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की.

पुलिस जांच में सामने आया कि मरियप्पन और आरोपियों के बीच पहले भी कई बार छोटे-छोटे विवाद हो चुके थे. इन्हीं आपसी कहासुनी और रंजिश के चलते शनिवार रात यह वारदात हुई. जांच के बाद पुलिस ने 19 वर्षीय पांडी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि घटना में शामिल तीन नाबालिग लड़कों को भी पकड़ लिया गया है. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.
 
 

