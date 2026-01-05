scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आंध्र प्रदेश: ONGC के कुएं में गैस लीक, गांव में खौफ, आग बुझाने की कोशिश जारी

डॉ. अंबेडकर कोनसीमा जिले के इरुसुमंदा गांव में गैस लीक की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलने पर ओएनजीसी, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचकर हालात काबू में करने में जुटी हैं. घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है और प्रशासन आगे की जानकारी जुटा रहा है.

Advertisement
X
ओएनजीसी की टीम के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. (Photo: ITG)
ओएनजीसी की टीम के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. (Photo: ITG)

आंध्र प्रदेश के डॉ. अंबेडकर कोनसीमा जिले के मलकीपुरम मंडल के इरुसुमंदा गांव में बड़े पैमाने पर गैस लीक की घटना सामने आई है. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना ओएनजीसी अधिकारियों को दी. इसके बाद ओएनजीसी की टीम के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. घटना के बाद गांव में दहशत और भय का माहौल है. मामले से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है.

ओएनजीसी के कुएं में लगी आग
 
डॉ. अंबेडकर कोनसीमा जिले में ओएनजीसी के एक कुएं में गैस पाइपलाइन लीक होने से सोमवार को आग लग गई. यह कुआं ओएनजीसी के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से संचालित किया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. ओएनजीसी के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है.

गैस लीक और आग लगने की सूचना मिलते ही ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारी राजामुंद्री से मोरी गांव पहुंचे. आग मोरी गांव में स्थित मोरी-5 कुएं में लगी है. अधिकारी ने बताया कि यह आग मोरी-5 कुएं में गैस पाइपलाइन लीक होने के कारण लगी, जहां उत्पादन बढ़ाने का काम चल रहा था. 

सम्बंधित ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना का आरोप, 'फ्लड वॉटर' के नाम पर ज्यादा पानी ले रहा आंध्र
car
आधी रात समंदर में गिरी कार, शख्स की मौत
car in sea
रिजॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी, फिर बीच पर ड्राइव... रात में समंदर में जा गिरी कार, फिर...
झारखंड की स्टील नगरी टाटा से केरल जा रही ट्रेन में लगी आग, एक की मौत
fire breaks out in ankulam express near anjili railway station
आंध्र प्रदेश में हादसे का शिकार हुई केरल जा रही ट्रेन, लगी भीषण आग

आग बुझाने के प्रयास जारी

हालात का जायजा लेने और घटना के कारणों की जांच के लिए ओएनजीसी के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. कोनसीमा जिला प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद है और सुरक्षा इंतजामों को लेकर फायर ब्रिगेड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओएनजीसी की प्रोडक्शन एन्हांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है. कंपनी को 2024 में आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री एसेट में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,402 करोड़ रुपये का ठेका मिला था. अधिकारी के अनुसार, कंपनी पिछले करीब एक साल से मोरी-5 कुएं का संचालन कर रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    Advertisement