आंध्र प्रदेश: ONGC के कुएं में गैस लीक, गांव में खौफ, आग बुझाने की कोशिश जारी

आंध्र प्रदेश के डॉ. अंबेडकर कोनसीमा जिले के मलकीपुरम मंडल के इरुसुमंदा गांव में बड़े पैमाने पर गैस लीक की घटना सामने आई है. स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना ओएनजीसी अधिकारियों को दी. इसके बाद ओएनजीसी की टीम के साथ फायर ब्रिगेड और पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. घटना के बाद गांव में दहशत और भय का माहौल है. मामले से जुड़ी आगे की जानकारी का इंतजार है.

और पढ़ें

ओएनजीसी के कुएं में लगी आग



डॉ. अंबेडकर कोनसीमा जिले में ओएनजीसी के एक कुएं में गैस पाइपलाइन लीक होने से सोमवार को आग लग गई. यह कुआं ओएनजीसी के प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टर डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से संचालित किया जा रहा है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. ओएनजीसी के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है.

गैस लीक और आग लगने की सूचना मिलते ही ओएनजीसी के वरिष्ठ अधिकारी राजामुंद्री से मोरी गांव पहुंचे. आग मोरी गांव में स्थित मोरी-5 कुएं में लगी है. अधिकारी ने बताया कि यह आग मोरी-5 कुएं में गैस पाइपलाइन लीक होने के कारण लगी, जहां उत्पादन बढ़ाने का काम चल रहा था.

आग बुझाने के प्रयास जारी

हालात का जायजा लेने और घटना के कारणों की जांच के लिए ओएनजीसी के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं. कोनसीमा जिला प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद है और सुरक्षा इंतजामों को लेकर फायर ब्रिगेड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है.

Advertisement

रिपोर्ट के मुताबिक डीप इंडस्ट्रीज लिमिटेड ओएनजीसी की प्रोडक्शन एन्हांसमेंट कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है. कंपनी को 2024 में आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री एसेट में उत्पादन बढ़ाने के लिए 1,402 करोड़ रुपये का ठेका मिला था. अधिकारी के अनुसार, कंपनी पिछले करीब एक साल से मोरी-5 कुएं का संचालन कर रही है.

---- समाप्त ----