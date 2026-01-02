scorecardresearch
 
रिजॉर्ट में न्यू ईयर पार्टी, फिर बीच पर ड्राइव... रात में समंदर में जा गिरी कार, सुबह मिली शख्स की लाश

आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले के अंतर्वेदी बीच पर नए साल के जश्न के दौरान बड़ा हादसा हो गया. समुद्र तट पर घूमते समय एक एसयूवी अनियंत्रित होकर समुद्र में जा गिरी, जिससे एक युवक की मौत हो गई, जबकि वाहन में मौजूद दूसरा युवक किसी तरह बाहर कूदकर बच गया. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

नए साल की रात में समंदर में गिरी कार, सुबह मिली शख्स की लाश (Photo: itg)
नए साल की रात में समंदर में गिरी कार, सुबह मिली शख्स की लाश (Photo: itg)

आंध्र प्रदेश के अंबेडकर कोनसीमा जिले में स्थित प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अंतर्वेदी बीच पर नए साल के जश्न के दौरान एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. आधी रात के बाद समुद्र तट पर घूमते समय एक एसयूवी अनियंत्रित होकर समुद्र में जा गिरी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई. इस घटना से इलाके में शोक की लहर फैल गई है.

पुलिस के अनुसार, काकीनाडा के रहने वाले युवाओं का एक समूह, जो वर्तमान में बेंगलुरु में फार्मास्युटिकल सेक्टर में काम करता है, नए साल का जश्न मनाने अंतर्वेदी आया था. सभी युवक एक रिसॉर्ट में पार्टी करने के बाद देर रात महिंद्रा थार एसयूवी से समुद्र तट की ओर निकले. बताया जा रहा है कि वे बीच पर वाहन चलाते हुए आसपास का नजारा देख रहे थे.

इसी दौरान वाहन जब सागर संगमम मोड़ के पास पहुंचा, जहां गोदावरी नदी समुद्र में मिलती है, तभी एसयूवी अचानक चालक के नियंत्रण से बाहर हो गई. देखते ही देखते वाहन गहरे समुद्र में जा गिरा. कार चला रहे युवक की पहचान श्रीधर के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, श्रीधर वाहन के भीतर फंस गया और समुद्र में डूबने से उसकी मौत हो गई.

Advertisement

कार में मौजूद एक अन्य युवक गोपी ने स्थिति बिगड़ते देख समय रहते वाहन से छलांग लगा दी और किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहा. हादसे के समय बीच पर नए साल का जश्न मना रहे लोगों ने घटना देखी और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा.

सुबह होते ही बचाव और तलाश अभियान शुरू किया गया. समुद्र में डूबे वाहन को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई. काफी प्रयासों के बाद एसयूवी को समुद्र से बाहर निकाला गया. पुलिस ने बताया कि श्रीधर का शव वाहन के स्टीयरिंग के पास मिला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के सही कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और समुद्र तट के पास खतरनाक मोड़ को हादसे की संभावित वजह माना जा रहा है. प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे समुद्र तटों पर वाहन चलाने से बचें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.
 

 

