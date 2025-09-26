बिहार का चुनावी रणक्षेत्र... अमित शाह बिहार के बेतिया और पटना में मीटिंग करेंगे, प्रियंका गांधी बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगी

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह आज कोलकाता से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वह दोपहर 2.30 बजे कुशीनगर से हेलिकॉप्टर के जरिए बेतिया पहुंचेंगे.

अमित शाह दोपहर तीन बजे बेतिया में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. वह शाम 5:15 बजे बेतिया से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. पटना पहुंचने के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे. वह आज रात पटना में ही रुकेंगे.

शाह 27 सितंबर को दो क्षेत्रीय बैठकों में शामिल होंगे. वह 11:30 बजे समस्तीपुर के सरायरंजन में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. दोपहर 2:30 बजे अररिया के फारबिसगंज में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. इसके बाद शाम 4:30 बजे अररिया से पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे. वह इसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

प्रियंका गांधी भी आज बिहार दौरे पर है

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार दौरे पर हैं. वह बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी. वह सुबह 11:15 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी. पटना पहुंचने के बाद सदाकत आश्रम जाएंगी. वह इसके बाद दोपहर 12 बजे से सदाकत आश्रम में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी.

Advertisement

प्रियंका इसके बाद पटना में महिला संवाद के बाद मोतिहारी के लिए रवाना होंगी. इसके बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी.

---- समाप्त ----