scorecardresearch
 

Feedback

बिहार का चुनावी रणक्षेत्र... अमित शाह बिहार के बेतिया और पटना में मीटिंग करेंगे, प्रियंका गांधी बिहार में अधिकार यात्रा शुरू करेंगी

अमित शाह और प्रियंका गांधी आज बिहार दौरे पर हैं. गृहमंत्री शाह आज पटना और बेतिया में कई बैठकों में शिरकत करेंगे. वहीं, प्रियंका बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी.

Advertisement
X
अमित शाह और प्रियंका गांधी आज बिहार दौरे पर हैं. (Photo: PTI)
अमित शाह और प्रियंका गांधी आज बिहार दौरे पर हैं. (Photo: PTI)

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज से बिहार के दो दिवसीय दौरे पर हैं. वह आज कोलकाता से कुशीनगर एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वह दोपहर 2.30 बजे कुशीनगर से हेलिकॉप्टर के जरिए बेतिया पहुंचेंगे. 

अमित शाह दोपहर तीन बजे बेतिया में आयोजित बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. वह शाम 5:15 बजे बेतिया से पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. पटना पहुंचने के बाद प्रदेश बीजेपी कार्यालय में विधानसभा चुनाव को लेकर हाई लेवल मीटिंग करेंगे. वह आज रात पटना में ही रुकेंगे.

शाह 27 सितंबर को दो क्षेत्रीय बैठकों में शामिल होंगे. वह 11:30 बजे समस्तीपुर के सरायरंजन में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. दोपहर 2:30 बजे अररिया के फारबिसगंज में आयोजित क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे. इसके बाद शाम 4:30 बजे अररिया से पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे. वह इसके बाद पूर्णिया एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना हो जाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

BJPs electoral move in Bihar, with Dharmendra Pradhan at the helm.
बिहार में BJP की चुनावी रफ्तार तेज, अमित शाह कल करेंगे बैठक 
Union Home Minister Amit Shah
'अब हिंदी अच्छी बोल लेता हूं..', अमित शाह ने बताया 2012 से अबतक उनमें क्या बदला 
Amit Shah: The world should learn from Modis leadership in COVID management.
PM मोदी ने कैसे आपदा को अवसर में बदला? अमित शाह ने बताया 
Union Home Minister Amit Shah
'नरेंद्र मोदी से अच्छा श्रोता आज तक नहीं देखा, 75 की उम्र में भी...', बोले अमित शाह 
Amit Shah: PM Modi has provided benefits to 600 million poor people.
PM मोदी के गुजरात मॉडल को लेकर अमित शाह ने क्या बताया? देखें 

प्रियंका गांधी भी आज बिहार दौरे पर है

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बिहार दौरे पर हैं. वह बिहार में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी. वह सुबह 11:15 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेगी. पटना पहुंचने के बाद सदाकत आश्रम जाएंगी. वह इसके बाद दोपहर 12 बजे से सदाकत आश्रम में आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी. 

Advertisement

प्रियंका इसके बाद पटना में महिला संवाद के बाद मोतिहारी के लिए रवाना होंगी. इसके बाद मोतिहारी के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement