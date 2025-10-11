लैंडिंग से ठीक पहले अकासा एयर के विमान से टकराया पक्षी, यात्रियों में मच गया हड़कंप और फिर...

पुणे से दिल्ली आ रही अकासा एयर की एक फ्लाइट शुक्रवार को उड़ान के दौरान बर्ड हिट की चपेट में आ गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि विमान ने दिल्ली हवाईअड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं.

विमान की हुई सुरक्षित लैंडिंग

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक एयरलाइन ने एक बयान जारी कर कहा, 'अकासा एयर की फ्लाइट QP 1607 10 अक्टूबर को पुणे से दिल्ली जा रही थी, बर्ड हिट की घटना का सामना करना पड़ा. विमान ने सुरक्षित लैंडिंग की और यात्रियों को भी कोई असुविधा नहीं हुई है. घटना सुबह करीब 10 बजे के बाद हुई जब बोइंग 737 मैक्स 8 विमान दिल्ली पहुंचा. हालांकि, एयरलाइन ने विमान में सवार यात्रियों की सटीक संख्या का खुलासा नहीं किया है.

एयरलाइंस कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि विमान को इंजीनियरिंग टीम द्वारा जांच के लिए भेज दिया गया है. विमान की तकनीकी रूप से पूरी जांच की जाएगी और निरीक्षण के बाद ही उसे दोबारा सेवा में लगाया जाएगा.

सूत्रों के अनुसार, यह वही विमान था जिसे बाद में दिल्ली से गोवा की फ्लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाना था. हालांकि, सुरक्षा कारणों से उस सेवा को कुछ घंटों के लिए रोक दिया गया और फिर इस रूट पर दूसरे विमान का संचालन किया गया.

Advertisement

लैंडिंग के दौरान विमान से टकराया पक्षी

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, अकासा एयर की यह फ्लाइट निर्धारित समय पर दिल्ली पहुंची थी और पायलट ने पूरी सतर्कता के साथ विमान को लैंड कराया.

बर्ड हिट की घटनाएं अक्सर टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान होती हैं, जब विमान कम ऊंचाई पर होता है. नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों के अनुसार, आधुनिक विमानों की सुरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, फिर भी ऐसे मामलों में विमान की पूरी जांच करना अनिवार्य होता है ताकि कोई जोखिम न रहे.

---- समाप्त ----