अज‍ित पवार प्लेन क्रैश हादसे के आख‍िरी आठ मिनट में क्या हुआ? सामने आई फ्लाइट-ट्रैकिंग डिटेल्स

इंडिया टुडे की ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस (OSINT) टीम ने विमान की फ्लाइट-ट्रैकिंग डिटेल्स एक्सेस कीं और उन्हें दो कमर्शियल फ्लाइट डेटा एग्रीगेटर्स के जरिए वेरिफाई किया. फ्लाइट डेटा के मुताबिक विमान ने क्रैश से पहले बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश (सेकंड अप्रोच) की थी.

OSINT से खुलासा: अजि‍त पवार विमान हादसे से पहले क्या हुआ था
अजित पवार प्लेन क्रैश: फ्लाइट डेटा से दोबारा जोड़े गए हादसे के आख़िरी पलधुंध से ढकी जनवरी की सुबह ने मानो उदासी की चादर ओढ़ ली. पुणे में हुए चार्टर प्लेन क्रैश हादसे की भयावह तस्वीरें हर तरफ तैरने लगी थीं. महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार को लेकर जा रहा एक प्राइवेट विमान लैंडिंग की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया. इस हादसे में अजित पवार समेत पांच लोगों की मौत हो गई. वीएसआर (VSR) से ऑपरेटेड लियरजेट 45 विमान (रजिस्ट्रेशन VT-SSK) बारामती इलाके में दुघर्टना का श‍िकार हो गया. 

डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार सुबह निधन हो गया. (Photo- ITG)
रनवे दिखाई नहीं दे रहा... पायलट ने कहा और अजित पवार का प्लेन क्रैश... हादसे की टाइमलाइन

 

विमान को मुंबई से उड़ान भरने के कुछ देर बाद रडार पर पहली बार करीब सुबह 7:56 बजे देखा गया. यह लगभग 8:10 बजे पूरी तरह एयरबोर्न हुआ. बारामती के नजदीक पहुंचते समय, लैंडिंग पाथ पर रहते हुए विमान सुबह 8:37 बजे पहली बार रडार से गायब हो गया. यह जगह बारामती एयरस्ट्रिप से करीब 20 किलोमीटर दूर थी.

ओपन-सोर्स फ्लाइट-ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म Flightradar24 के डेटा के मुताबिक, विमान दो मिनट से भी कम समय बाद, करीब 8:39 बजे, दोबारा रडार पर दिखाई दिया. ट्रैक में विमान एक घुमावदार आर्क (curved arc) बनाता दिखा, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि पायलट ने गो-अराउंड मैनूवर किया यानी लैंडिंग को बीच में रोककर दोबारा ऊंचाई ली और दूसरी बार उतरने की कोशिश की.

इसके बाद विमान करीब 8:43 बजे रडार से पूरी तरह गायब हो गया.

इंडिया टुडे ने विमान के फ्लाइट पाथ और उसकी ऊंचाई (altitude) के डेटा का साथ-साथ विश्लेषण किया ताकि हादसे से पहले की घटनाओं की कड़ी समझी जा सके.

डेटा के मुताबिक बारामती के पास पहुंचते समय विमान लगातार नीचे आ रहा था और तभी पहली बार रडार से संपर्क टूटा. जब विमान 8:39 बजे दोबारा रडार पर दिखा, तो उसकी ऊंचाई में बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान आम तौर पर होती है.

घुमाव पूरा करने के बाद, ट्रैक और ऊंचाई दोनों के डेटा से साफ़ होता है कि विमान एक बार फिर नीचे उतरने लगा यानी टचडाउन की नई कोशिश की जा रही थी और इसके तुरंत बाद वह आखिरी बार रडार से गायब हो गया.

 

इंडिया टुडे ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए क्रैश के वीडियो फुटेज की जियोलोकेशन ली. इससे यह पुष्टि हुई कि विमान बारामती एयरस्ट्रिप से महज करीब 50 मीटर की दूरी पर क्रैश हुआ.

वीडियो में दिख रहे आसपास के रिहायशी ढांचे, जमीन की हल्की ऊंचाई और पेड़ों के पैटर्न सैटेलाइट इमेजरी से मेल खाते हैं. इससे यह साफ हो जाता है कि विमान रनवे के बिल्कुल पास आकर गिरा.

यह हादसा आज सुबह करीब 8:45 बजे बारामती रनवे के पास हुआ. ऑनलाइन सामने आए वीडियो में खुले मैदान में बिखरे विमान के मलबे से उठता घना धुआं साफ दिखाई देता है.

 

यह विमान लियरजेट 45 XR मॉडल का था, जिसका रजिस्ट्रेशन VT-SSK है. यह मिड-साइज़, ट्विन-इंजन बिज़नेस जेट बॉम्बार्डियर एयरोस्पेस द्वारा निर्मित है. इसकी उड़ान क्षमता लगभग 2,000 से 2,235 नॉटिकल माइल्स की है.

यह विमान दिल्ली स्थित VSR वेंचर्स लिमिटेड का है, वही इसे ऑपरेट करती है. आमतौर पर इसका इस्तेमाल कॉरपोरेट ट्रैवल के लिए किया जाता है. लियरजेट 45 मॉडल को 1990 के दशक में मशहूर Cessna Citation Excel / SSK को चुनौती देने के लिए विकसित किया गया था. इसमें सेसना की तरह खड़े होकर चलने की जगह नहीं दी गई, लेकिन इसकी पहचान लियरजेट परिवार की परंपरागत हाई-स्पीड परफॉर्मेंस के रूप में बनी रही.

---- समाप्त ----
