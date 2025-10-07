scorecardresearch
 

Feedback

कोलंबो से चेन्नई आ रही एअर इंडिया फ्लाइट में बर्ड हिट, सभी 158 यात्री सुरक्षित; DGCA ने जांच शुरू की

कोलंबो से चेन्नई आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट लैंडिंग के दौरान बर्ड हिट का शिकार हो गई. विमान में सवार सभी 158 यात्री सुरक्षित उतर गए. विमान को निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया गया और रिटर्न फ्लाइट रद्द की गई. एअर इंडिया ने यात्रियों के लिए दूसरा विमान भेजा. DGCA ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं.

Advertisement
X
एअर इंडिया की फ्लाइट में अक्सर खराबी देखा जा रहा है. (Photo: Reuters/File)
एअर इंडिया की फ्लाइट में अक्सर खराबी देखा जा रहा है. (Photo: Reuters/File)

कोलंबो से चेन्नई आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट एक बर्ड हिट की चपेट में आ गई. विमान में कुल 158 यात्री सवार थे. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना विमान के चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सामने आई. अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाले गए और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है.

अधिकारियों ने बताया, "लैंडिंग के बाद जब विमान की जांच की गई, तब बर्ड हिट का पता चला. इसके बाद तुरंत विमान को निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया गया."

सम्बंधित ख़बरें

air india flight emergency landing
Air India Flight AI117 में इमरजेंसी सिस्टम एक्टिव 
Air Indias emergency landing, passengers safe.
एअर इंडिया विमान की इंग्लैंड के बर्मिंघम में क्यों हुई इमरजेंसी लैंडिंग, जानें 
Air India
अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया फ्लाइट का इमरजेंसी सिस्टम अचानक हुआ एक्टिव 
Air India plane crash: Global pilots' group cautions against drawing conclusions
अहमदाबाद व‍िमान हादसा क्यों और कैसे हुआ? AAIB की जांच में अब पायलट भी रखेंगे अपना पक्ष 
Air India
एअर इंडिया ने फिलीपींस के लिए शुरू की पहली नॉन-स्टॉप फ्लाइट 

यह भी पढ़ें: एयर इंडिया क्रैश जांच पर पायलट्स संघ ने उठाए गंभीर सवाल, कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की मांग

एअर इंडिया इंजीनियर्स ने विमान की गहन जांच की, जिसके बाद एयरलाइन ने उसकी वापसी उड़ान को रद्द कर दिया. यात्रियों की असुविधा से बचने के लिए कंपनी ने एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की, जिसने बाद में 137 यात्रियों को कोलंबो वापस पहुंचाया.

Advertisement

बर्मिंघम जा रही फ्लाइट की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट में मिड-एयर स्केयर की स्थिति पैदा हो गई थी. उस दौरान विमान के राम एअर टर्बाइन (RAT) - जो एक आपातकालीन बैकअप पावर सिस्टम होता है - लैंडिंग के वक्त अचानक सक्रिय हो गया था.

लैंडिंग से लगभग 400 फीट ऊपर था विमान

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इस मामले में जांच शुरू की थी. DGCA के अनुसार, "RAT का ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट तब हुआ जब विमान बर्मिंघम में लैंडिंग से लगभग 400 फीट ऊपर था. पायलट ने कोई असामान्यता रिपोर्ट नहीं की और विमान सुरक्षित रूप से उतारा गया."

यह भी पढ़ें: 'जितनी बड़ी एयरलाइन, उतनी दिक्कतें आना स्वाभाविक...', बोले एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन

DGCA ने बताया कि बोइंग कंपनी द्वारा अनुशंसित मेंटेनेंस कार्रवाई पूरी कर ली गई है. एजेंसी ने बताया, "अनकमान्डेड RAT डिप्लॉयमेंट के लिए सुझाए गए सभी मेंटेनेंस उपाय लागू किए गए हैं और किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई गई. विमान को फिर से सेवा के लिए मंजूरी दी जा रही है."

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement