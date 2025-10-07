कोलंबो से चेन्नई आ रही एअर इंडिया फ्लाइट में बर्ड हिट, सभी 158 यात्री सुरक्षित; DGCA ने जांच शुरू की

कोलंबो से चेन्नई आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट एक बर्ड हिट की चपेट में आ गई. विमान में कुल 158 यात्री सवार थे. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, यह घटना विमान के चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद सामने आई. अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित रूप से विमान से बाहर निकाले गए और किसी के भी घायल होने की खबर नहीं है.

अधिकारियों ने बताया, "लैंडिंग के बाद जब विमान की जांच की गई, तब बर्ड हिट का पता चला. इसके बाद तुरंत विमान को निरीक्षण के लिए ग्राउंड कर दिया गया."

एअर इंडिया इंजीनियर्स ने विमान की गहन जांच की, जिसके बाद एयरलाइन ने उसकी वापसी उड़ान को रद्द कर दिया. यात्रियों की असुविधा से बचने के लिए कंपनी ने एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की, जिसने बाद में 137 यात्रियों को कोलंबो वापस पहुंचाया.

बर्मिंघम जा रही फ्लाइट की हुई थी इमरजेंसी लैंडिंग

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन पहले ही अमृतसर से बर्मिंघम जा रही एअर इंडिया की एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर फ्लाइट में मिड-एयर स्केयर की स्थिति पैदा हो गई थी. उस दौरान विमान के राम एअर टर्बाइन (RAT) - जो एक आपातकालीन बैकअप पावर सिस्टम होता है - लैंडिंग के वक्त अचानक सक्रिय हो गया था.

लैंडिंग से लगभग 400 फीट ऊपर था विमान

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने इस मामले में जांच शुरू की थी. DGCA के अनुसार, "RAT का ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट तब हुआ जब विमान बर्मिंघम में लैंडिंग से लगभग 400 फीट ऊपर था. पायलट ने कोई असामान्यता रिपोर्ट नहीं की और विमान सुरक्षित रूप से उतारा गया."

DGCA ने बताया कि बोइंग कंपनी द्वारा अनुशंसित मेंटेनेंस कार्रवाई पूरी कर ली गई है. एजेंसी ने बताया, "अनकमान्डेड RAT डिप्लॉयमेंट के लिए सुझाए गए सभी मेंटेनेंस उपाय लागू किए गए हैं और किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई गई. विमान को फिर से सेवा के लिए मंजूरी दी जा रही है."

