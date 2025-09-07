'जितनी बड़ी एयरलाइन, उतनी दिक्कतें आना स्वाभाविक...', बोले एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन

हाल के दिनों में भारत और दुनिया भर में लोगों ने एयर इंडिया के विमान में समस्याओं को लेकर सोशल मीडिया पर शिकायत करते दिखे हैं. एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) कैंपबेल विल्सन लोगों की शिकायत पर विमानन कंपनी का बचाव किया है. उन्होंने कहा कि जितनी बड़ी आकार की एयर इंडिया कंपनी है उसमें परिचालन को लेकर जो घटनाएं सामने आई हैं वह उस हिसाब से पूरी तरह सामान्य हैं. थोड़ी बहुत समस्याएं आना इतनी बड़ी कंपनी के लिए स्वाभिवक है.
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले महीने अगस्त में एयर इंडिया ने रोजाना क़रीब 1200 फ्लाइट्स चली. मतलब कि हर मिनट लगभग एक फ्लाइट ने उड़ान भरी. ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानियां आना सामान्य हैं. इसमें 80 फीसदी से अधिक फ्लाइट्स समय पर उड़कर पहुंची. ये आंकड़े पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं.
उन्होंने कहा कि ग्राहकों की संतुष्टि भी कंपनी को लेकर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. इसके अलावा एयर इंडिया के कर्मचारियों को ये शक्ति दी है कि अगर किसी यात्री का सामान खो जाए तो या सेवा में कोई दिक्कत आती है तो वह तुरंत ई-वाउचर देकर यात्रियों को राहत दे सकते हैं. इसे केबिन क्रू तक बढ़ाने पर काम किया जा रहा है, ताकि अगर फ्लाइट के अंदर कोई यात्री को समस्या हो तो राहत प्रदान की जा सके.
कैंपबेल विल्सन ने बताया कि अगले महीने से दिल्ली और जैसलमेर के बीच रोजाना दो फ्लाइट का संचालन शुरू किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि एयर इंडिया 'ज़मीन से जुड़े रहना, फोकस्ड रहना और ईमानदारी से काम करना, चाहे कोई देख रहा हो या नहीं' जैसे मूल्यों पर भरोसा करता है जो साफ़ रूप से दिखता भी है.