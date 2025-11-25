scorecardresearch
 

Air India की 11 उड़ानें रद्द, इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट का भारत के कई राज्यों में असर

इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी राख की परत सोमवार रात दिल्ली पहुंच गई, जिससे उड़ान संचालन पर बड़ा असर पड़ा. एयर इंडिया ने सुरक्षा कारणों से कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं. 10,000 साल बाद हुए इस ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख का गुबार तेजी से पश्चिम भारत की ओर बढ़ा, जिससे यात्री सेवाओं में बाधा आई.

इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट का असर भारत में भी दिख रहा है. (Photo- ITG)
इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी विशाल राख की परत दिल्ली पहुंच गई, जिसके बाद राजधानी सहित कई शहरों में हवाई सेवाओं पर सीधा असर देखने को मिला. एयर इंडिया ने एहतियाती कदम उठाते हुए कई अंतरराष्ट्रीय और घरेलू उड़ानें रद्द कर दीं. एयरलाइन ने कहा कि यह निर्णय यात्रियों और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

हवामान विशेषज्ञों का कहना है कि यह राख का गुबार रविवार को ज्वालामुखी में हुए तेज विस्फोट के बाद हवा में उठा और करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लाल सागर पार करते हुए उत्तर-पश्चिम भारत की ओर बढ़ गया. करीब 10,000 साल बाद पहली बार सक्रिय हुए इस ज्वालामुखी ने बड़ी मात्रा में राख और सल्फर डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ा, जिसका असर अब कई देशों में दिख रहा है.

इथियोपिया ज्वालामुखी विस्फोट पर तमाम अपडेट्स यहां देखें

एयर इंडिया ने बयान में कहा कि जिन विमानों ने ज्वालामुखी विस्फोट के बाद प्रभावित क्षेत्रों के ऊपर से उड़ान भरी थी, उन पर विस्तृत तकनीकी जांच की जा रही है. इसी वजह से कई उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया गया है. एयरलाइन ने यह भी बताया कि प्रभावित यात्रियों को नेटवर्क पर मौजूद ग्राउंड टीम लगातार अपडेट दे रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें होटल व्यवस्था और वैकल्पिक यात्रा विकल्प मुहैया कराए जा रहे हैं.

25 नवंबर की रद्द रद्द उड़ानें

AI 2822 – चेन्नई → मुंबई

AI 2466 – हैदराबाद → दिल्ली

AI 2444 / AI 2445 – मुंबई → हैदराबाद → मुंबई

AI 2471 / AI 2472 – मुंबई → कोलकाता → मुंबई

24 नवंबर की रद्द उड़ानें

AI 106 – न्यूआर्क → दिल्ली

AI 102 – न्यूयॉर्क (JFK) → दिल्ली

AI 2204 – दुबई → हैदराबाद

AI 2290 – दोहा → मुंबई

AI 2212 – दुबई → चेन्नई

AI 2250 – दम्माम → मुंबई

AI 2284 – दोहा → दिल्ली

---- समाप्त ----
