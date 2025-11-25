scorecardresearch
 
Ethiopia Volcano Ash Live Updates: दिल्ली तक पहुंची इथियोपिया ज्वालामुखी की राख... उड़ानें रद्द, आसमान में छाया अंधेरा

aajtak.in | नई दिल्ली | 25 नवंबर 2025, 8:24 AM IST

Ethiopia Volcano Ash Cloud Live News: इथियोपिया के ज्वालामुखी से उठी 25–45 हजार फीट ऊंची राख दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत तक पहुंच गई है. कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द या डायवर्ट हुई हैं. दिल्ली में आनंद विहार, एम्स-सफदरजंग के पास जहरीला स्मॉग छाया है और AQI 400 के पार पहुंच गया है. DGCA ने एयरलाइंस को राख वाले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है.

Ethiopia Volcano Ash Cloud News: इथियोपिया के हैली गब्बिन ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उठी राख का विशाल बादल 25,000-45,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तक पहुंच गया है, जिससे दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में इसका असर दिखने लगा है.

राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया और जहरीला स्मॉग छा गया है. आनंद विहार, एम्स और सफदरजंग के आसपास दृश्यता कम हो गई है. ज्वालामुखी राख के कारण अकासा एयर, इंडिगो और कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदले गए हैं, कुछ उड़ानें रद्द भी हुई हैं.

DGCA ने एयरलाइंस को चेतावनी जारी कर राख वाले क्षेत्रों और ऊंचाइयों से दूर उड़ान भरने, रूट बदलने और इंजनों की जांच करने को कहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सतह पर हवा की गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ऊंचाई पर उड़ानों पर इसका खतरा बना रहेगा.

इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट, उड़ानों की स्थिति, मौसम और भारत पर इसके असर से जुड़ी हर ताज़ा और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले आजतक पर मिलेगी. यहां जुड़े रहें

8:24 AM (13 मिनट पहले)

Ethiopia का हायली गुब्बी ज्वालामुखी 10,000 साल में पहली बार फटा

Posted by :- Nuruddin

इथियोपिया का हायली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल बाद फट गया है. इस विस्फोट के दौरान राख का विशाल गुबार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में उठ गया. वैज्ञानिकों के अनुसार यह दुर्लभ प्राकृतिक घटना है और इसका असर आसपास के क्षेत्रों के मौसम और वायु गुणवत्ताओं पर पड़ सकता है.

 

8:13 AM (24 मिनट पहले)

Ethiopia Volcano विस्फोट का भारत में कहां-कहां दिखेगा असर?

Posted by :- Nuruddin

इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी राख का बादल गुजरात से भारत में प्रवेश करेगा और फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के कई इलाकों की ओर बढ़ेगा.

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इससे आसमान सामान्य से ज्यादा धुंधला दिख सकता है.
राख में हानिकारक तत्व मौजूद हैं. इस बादल में ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और कांच व चट्टानों के छोटे कण शामिल हैं.
राख का बादल तेज रफ्तार से उत्तर भारत की ओर बढ़ रहा है. यह बादल 100–120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा है.
8:05 AM (31 मिनट पहले)

Ethiopia Volcano विस्फोट के बाद इंडिगो ने जारी किया बयान

Posted by :- Nuruddin

इथियोपिया में हायली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख के बादल पश्चिमी भारत की ओर बढ़ने की खबरों पर इंडिगो ने बयान जारी किया है. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उसकी टीमें अंतरराष्ट्रीय एविएशन एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं. इंडिगो ने बताया कि सुरक्षित और सुचारू उड़ान संचालन के लिए सभी एहतियाती कदम पूरी तरह तैयार हैं.

8:03 AM (34 मिनट पहले)

Volcano विस्फोट के बीच Air India ने यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी

Posted by :- Nuruddin

एयर इंडिया ने इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने राख के बादलों को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऑपरेटिंग क्रू से नियमित संपर्क बना हुआ है. फिलहाल उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं है. यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एयर इंडिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे.

7:30 AM (एक घंटा पहले)

ज्वालामुखी राख के असर से कई एयरलाइंस ने उड़ानें रद्द कीं

Posted by :- Nuruddin

इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से सोमवार को कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. असर का दायरा बढ़ने के चलते अकासा एयर, इंडिगो और KLM जैसी प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है.

7:29 AM (एक घंटा पहले)

आनंद विहार में AQI 402, हवा ‘सीवियर’ श्रेणी में पहुंची

Posted by :- Nuruddin

सीपीसीबी के अनुसार आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 दर्ज किया गया है, जो ‘सीवियर’ यानी बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. इस स्तर पर हवा सांस लेने के लिए अत्यंत खतरनाक मानी जाती है और इससे स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और मरीजों पर.

7:28 AM (एक घंटा पहले)

आनंद विहार इलाके में आसमान में छाया अंधेरा

Posted by :- Nuruddin

आनंद विहार के ताज़ा विज़ुअल्स में पूरा इलाका घने, ज़हरीले स्मॉग की चपेट में दिख रहा है. हवा में धुंध की मोटी परत छाई है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है. लोगों की आवाजाही प्रभावित है और वातावरण में जलन साफ महसूस हो रही है.

 

