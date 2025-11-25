Ethiopia Volcano Ash Live Updates: दिल्ली तक पहुंची इथियोपिया ज्वालामुखी की राख... उड़ानें रद्द, आसमान में छाया अंधेरा

इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से सोमवार को कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. असर का दायरा बढ़ने के चलते अकासा एयर, इंडिगो और KLM जैसी प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है.
Ethiopia Volcano Ash Cloud News: इथियोपिया के हैली गब्बिन ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद उठी राख का विशाल बादल 25,000-45,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तक पहुंच गया है, जिससे दिल्ली, राजस्थान और उत्तर भारत के बड़े हिस्सों में इसका असर दिखने लगा है.
राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया और जहरीला स्मॉग छा गया है. आनंद विहार, एम्स और सफदरजंग के आसपास दृश्यता कम हो गई है. ज्वालामुखी राख के कारण अकासा एयर, इंडिगो और कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के रूट बदले गए हैं, कुछ उड़ानें रद्द भी हुई हैं.
DGCA ने एयरलाइंस को चेतावनी जारी कर राख वाले क्षेत्रों और ऊंचाइयों से दूर उड़ान भरने, रूट बदलने और इंजनों की जांच करने को कहा है. वैज्ञानिकों के अनुसार, सतह पर हवा की गुणवत्ता पर ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन ऊंचाई पर उड़ानों पर इसका खतरा बना रहेगा.
इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट, उड़ानों की स्थिति, मौसम और भारत पर इसके असर से जुड़ी हर ताज़ा और सटीक जानकारी आपको सबसे पहले आजतक पर मिलेगी. यहां जुड़े रहें
इथियोपिया का हायली गुब्बी ज्वालामुखी लगभग 10,000 साल बाद फट गया है. इस विस्फोट के दौरान राख का विशाल गुबार 10 से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक आकाश में उठ गया. वैज्ञानिकों के अनुसार यह दुर्लभ प्राकृतिक घटना है और इसका असर आसपास के क्षेत्रों के मौसम और वायु गुणवत्ताओं पर पड़ सकता है.
इथियोपिया के हायली गुब्बी ज्वालामुखी से उठी राख का बादल गुजरात से भारत में प्रवेश करेगा और फिर राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के कई इलाकों की ओर बढ़ेगा.
इथियोपिया में हायली गुब्बी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद राख के बादल पश्चिमी भारत की ओर बढ़ने की खबरों पर इंडिगो ने बयान जारी किया है. एयरलाइन ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उसकी टीमें अंतरराष्ट्रीय एविएशन एजेंसियों के साथ मिलकर स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं. इंडिगो ने बताया कि सुरक्षित और सुचारू उड़ान संचालन के लिए सभी एहतियाती कदम पूरी तरह तैयार हैं.
एयर इंडिया ने इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट के बाद बने राख के बादलों को देखते हुए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है. एयरलाइन ने कहा कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और ऑपरेटिंग क्रू से नियमित संपर्क बना हुआ है. फिलहाल उड़ानों पर कोई बड़ा असर नहीं है. यात्रियों, क्रू और विमान की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए एयर इंडिया ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सभी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे. ग्राउंड टीमें यात्रियों को लगातार जानकार
इथियोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट के बाद फैली राख की वजह से सोमवार को कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. असर का दायरा बढ़ने के चलते अकासा एयर, इंडिगो और KLM जैसी प्रमुख कंपनियों ने सुरक्षित संचालन को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया है.
सीपीसीबी के अनुसार आनंद विहार का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 402 दर्ज किया गया है, जो ‘सीवियर’ यानी बेहद गंभीर श्रेणी में आता है. इस स्तर पर हवा सांस लेने के लिए अत्यंत खतरनाक मानी जाती है और इससे स्वास्थ्य पर तुरंत असर पड़ सकता है, खासकर बच्चों, बुज़ुर्गों और मरीजों पर.
आनंद विहार के ताज़ा विज़ुअल्स में पूरा इलाका घने, ज़हरीले स्मॉग की चपेट में दिख रहा है. हवा में धुंध की मोटी परत छाई है, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है. लोगों की आवाजाही प्रभावित है और वातावरण में जलन साफ महसूस हो रही है.