एक दिन, दो रिश्तों में दरार, दो दिलों में दूरियां... कैसे टूट रहा गोविंदा-सुनीता और अपर्णा-प्रतीक का बंधन!

गोविंदा-सुनीता, अपर्णा-प्रतीक... सेलिब्रिटी या पॉलिटिकल लाइफ में भी रिश्ते कितने नाजुक हो सकते हैं ये बात सोमवार आई दो खबरों से पता चलीं. जब दो घर, दो परिवारों में लग रहा है कि तूफान आया हुआ है. लेकिन अभी दोनों ही मामलों में एक पक्ष ने चुप्पी साध रखी है.

एक दिन में दो परिवारों में रिश्तों में पड़ी गांठ (Photo: ITG)
सोमवार को दो हाई-प्रोफाइल कपल्स के रिश्तों में दरार की खबरें लोगों को हैरान कर गई. एक तरफ बॉलीवुड के 'चीची' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा का 38 साल पुराना रिश्ता, दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव परिवार के प्रतीक यादव और उनकी पत्नी अपर्णा यादव (बीजेपी नेता) का वैवाहिक जीवन. दोनों ही जोड़े सुंदर, पावरफुल और पब्लिक फिगर रहे हैं, लेकिन अब इनमें गहरी दरार की खबरें वायरल हो रही हैं. 

दोनों कपल 'सुंदर और परफेक्ट' इमेज के लिए जाने जाते थे. बॉलीवुड के चॉकलेटी हीरो गोविंदा सिल्वर स्क्रीन पर जितना खिलखिलाते दिखते थे उतना ही ताजा और जिंदादिल उनका अपनी पत्नी के साथ रोमांस था. वहीं प्रतीक और अपर्णा की जोडी पॉलिटिकल पावर कपल कहलाती थी. लेकिन पति-पत्नी के रिश्तों की इस डोर में अब कई गांठे पड़ चुकी है.

गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच रिश्तों को काफी समय से बहुत कुछ कहा सुना जा रहा था. कई तरह की अफवाहें चल रही थीं. लेकिन अब गोविंदा ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है. 

अपर्णा यादव और प्रतीक. (File Photo ITGD)
'इस स्वार्थी महिला ने परिवार तोड़ दिया...', अपर्णा यादव को तलाक देंगे प्रतीक
पत्नी सुनीता संग तलाक की बात पर क्या बोले गोविंदा?

गोविंदा ने अपने रिश्तों की खबर पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने ANI के साथ बातचीत में कहा, "यह दौलत और शोहरत किसी को नहीं बख्शती है और इस तरह की साजिशें भी हर किसी के साथ नहीं होती है. मैं एक ऐसे बहुत फेमस एक्टर को जानता हूं, जो इसके विक्टिम थे. और अब मैं हूं, हालांकि मैं उनके जितना बड़ा नहीं हूं."

गोविंदा ने खुद को एक धार्मिक इंसान बताया. गोविंदा ने कहा कि उनकी चुप्पी को उनकी कमजोरी और परेशानी खड़ा करने वाला समझा जा रहा था.  

गोविंदा ने कहा- मैं पिछले कुछ समय से यह देख रहा हूं कि कभी-कभी जब हम चुप रहते हैं, तो या तो इसे कमजोर समझ लिया जाता है या फिर ऐसा मान लिया जाता है कि परेशानी हम में ही है. इसलिए,आज मैं जवाब दे रहा हूं. मुझे बताया गया था कि मेरे परिवार के लोग अनजाने में इसमें शामिल हो सकते हैं, और उन्हें शुरुआत में एहसास भी नहीं होगा कि एक बड़ी साजिश के तहत उनका इस्तेमाल किया जा रहा है.

सिल्वर स्क्रीन पर कई हिट दे चुके और रोमांस का प्रतीक बन चुके गोविंदा ने कहा, 'इसका असर सबसे पहले परिवार पर होता है और फिर यह चीज समाज में फैलती हैं. मैं बीते कई सालों से काम से दूर हूं. मेरी फिल्मों के लिए कोई मार्केट नहीं है. मगर प्लीज इस चीज को ये नहीं समझिएगा कि मैं कोई शिकायत कर रहा हूं या फिर रो रहा हूं. मैंने खुद कई फिल्मों को ठुकराया है, इसलिए मैं इस बारे में रोता नहीं हूं.'

वहीं गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने हाल ही में गोविंदा पर अफेयर में रहने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें गोविंदा के अफेयर के बारे में कुछ भी कंफर्म हुआ तो वो उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी. उन्होंने ये भी कहा कि गोविंदा के अफेयर की खबरों से उनका पूरा परिवार डिस्टर्ब हुआ है. 

गोविंदा और सुनीता के रिश्ते की बात करें तो दोनों ने साल 1987 में शादी रचाई थी. कपल के दो बच्चे भी हैं. एक बेटी टीना और एक बेटा यशवर्धन. कपल की शादी को करीब 38-39 साल हो गए हैं.

मुंबई में जहां एक सुपर हीरो के परिवार के बिखरने की चर्चा है तो लखनऊ में एक पावर कपल का रिश्ता टूटने के कगार पर है. 

बीजेपी की तेज-तर्रार नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने भी अपनी जिंदगी में आए तूफान की चर्चा की है. प्रतीक यादव ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी किया है. जिसमें उन्होंने लिखा, "एक स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया. इसने मेरी दिमागी हालत भी खराब कर दी है."  

बता दें कि अपर्णा यादव बीजेपी की नेता हैं और वह पूर्व सपा नेता मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू हैं. वहीं प्रतीक यादव मुलायम सिंह यादव के बेटे और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं. प्रतीक हमेशा एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर रहे हैं. और बिज़नेस करते हैं. वह अपनी हाई-प्रोफाइल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं.

प्रतीक यादव ने अपर्णा की एक तस्वीर लगाते हुए लिखा है, " जितना जल्दी हो सके मैं इस स्वार्थी महिला को तलाक देने जा रहा हूं, उसने परिवार से मेरे रिश्तों को तबाह कर दिया. बस वह फेमस और प्रभावशाली बनना चाहती है. अभी मेरी मानसिक हालत बहुत खराब है.और उसे कोई चिंता नहीं है. क्योंकि उसे सिर्फ अपने बारे में फिक्र है. 

प्रतीक ने दुखी मन से कहा है कि मैंने इतनी बुरी आत्मा कभी नहीं देखी है. 

वहीं इस मामले में अपर्णा यादव से जुड़े लोगों ने कहा है कि प्रतीक की आईडी हैक हो गई है. लेकिन प्रतीक की इसी आईडी से एक और पोस्ट में उन्होंने अपर्णा को लेकर नाराजगी जाहिर की. 

उन्होंने कहा कि, 'मैं बच्चे की कसम खाकर कहता है इसे बड़ी झूठ बोलने वाली मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा. इसने मेरी मां के साथ मेरा रिश्ता खराब कर दिया, मेरे पिता के साथ रिश्ता तुड़वा दिया, मेरे भाई के साथ रिश्ता खराब करवा दिया. ये सिर्फ फेमस होना चाहती है.'

फिलहाल अपर्णा यादव ने इस कुछ भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है. 

---- समाप्त ----
