बीजेपी-AAP के बीच पोस्टर वॉर... AAP ने कपिल मिश्रा पर किया पलटवार, कहा- 'गुरुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान'

दिल्ली की राजनीति में बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर आमने-सामने आ गई है. बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर आरोप लगाए और उनके लापता का पोस्टर शेयर किया है. अब AAP ने बीजेपी पर पलटवार किया है. आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर मंत्री कपिल मिश्रा का पोस्टर शेयर किया और लिखा, गुरुओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान.

AAP के इस पोस्टर में कपिल मिश्रा खड़े हैं और एक तरफ पंजाब पुलिस और दूसरी तरफ जनता का हाथ दिखाया गया है, जो मिश्रा के कान खींच रही है.

इससे पहले AAP ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, गुरुओं की बेअदबी और शहीदों के अपमान पर देश से बीजेपी माफ़ी मांगे.

कपिल मिश्रा ने क्या कहा है?

बीजेपी सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी पर गुरु तेग बहादुर और उनके साथियों की शहादत के अपमान का गंभीर आरोप लगाया है. मिश्रा ने कहा, 6 जनवरी को दिल्ली विधानसभा में गुरु तेग बहादुर, भाई सती दास, भाई मती दास और भाई दयाल की शहादत के 350 साल पूरे होने पर चर्चा चल रही थी. चर्चा के बीच में व्यवधान डालते हुए दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष ने बहुत ही भद्दी भाषा बोली. अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उस दिन के बाद आतिशी को छुपा दिया गया है.

कपिल मिश्रा ने आगे कहा, "भगवंत जी इस पाप के भागीदार मत बनिए. राजनीति अपनी जगह है, लेकिन गुरु का सम्मान अपनी जगह है. यह बात ऑन रिकॉर्ड है, जिस वक्त दिल्ली की विधानसभा में गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के सम्मान पर चर्चा चल रही थी उस वक्त अपशब्द का इस्तेमाल किया है. वह बेहद गुनाह है. वह पाप है. उनको ऑर्डर कर दिया है. तुम भाग जाओ. हम जेल जाने से नहीं डरते हैं. हम चुप नहीं रहेंगे. आतिशी डरो मत, छुपो मत. मीडिया के सामने आओ. जनता के सामने आओ. मिश्रा ने आगे कहा, यह एक पोस्ट है, जो आज हम लोग रिलीज करने जा रहे हैं. मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने."

उन्होंने कहा, पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके डरा रहे हो. मंत्री कपिल मिश्रा ने आतिशी का पोस्टर जारी किया. इस पोस्टर में आतिशी को लापता बताया गया. बीजेपी का आरोप है कि गुरुओं के अपमान वाले बयान के बाद से AAP नेता आतिशी गायब हो गई हैं.

